publié le 17/03/2020 à 12:19

Confinement oblige, les concerts sont annulés. Ce n'est pas pour autant que les artistes ne peuvent pas venir égayer vos journées et détendre vos oreilles avec des performances filmées.

C'est le cas de Matthieu Chedid, -M-, qui a diffusé depuis son Facebook, un live d'un concert réalisé à la maison, dans la soirée du 16 mars. Accompagné par le comédien Pierre Richard (La Chèvre, Le Grand Blond) -M- a réalisé une performance de 40 minutes. Vous pouvez revoir ce concert acoustique où il chante ses grands titres, dont des tubes de son album Lamomali. Un véritable moment de poésie et une vidéo qui vous permettra d'oublier un temps la situation dans laquelle la France est plongée. Entre les musiques de -M-, Pierre Richard récite des poèmes. La complicité entre les deux artistes est telle, que plus d'un millier d'internautes les ont remercié sur Facebook. Une "récréation poétique", pour l’anniversaire d'Andrée Chedid, la grand-mère de l'artiste, qui aurait eu 100 ans le 20 mars 2020.

"Superbe idée Mathieu. J'ai dans ma bibliothèque un recueil de poèmes de ta grand-mère "Fêtes et lubies" Vive la pomme ;-) Super hommage avec Pierre Richard à tes côtés ;-)", comment ainsi une fan du chanteur. "Merci pour ces bulles de légèreté dans la lourdeur ambiante . Signé une infirmière. Nous avons besoin de vous les artistes pour nous enjoliver le moral", écrit une autre.

Laurent Garnier transforme votre salon en night club

Le plus grand DJ français a dévoilé un set de 7 heures dans la soirée du 15 mars, enregistré en novembre dernier à Tokyo. Les bars et les discothèques sont fermés, mais, grâce à cet enregistrement vous pouvez improviser une soirée dans votre salon, votre studio et votre chambre. Profitez-en pour vous déhancher, vous imaginer dans l'un des plus grands clubs électro de la planète et oubliez, pendant ces sept heures, le confinement. "Cette nuit était très spéciale pour moi, et j'espère qu'elle vous apportera un peu de réconfort. Oui, heureusement il nous reste la musique, alors jouez-la fort et dansez toute la nuit. Love. Laurent", écrit l'artiste sur ses réseaux sociaux.

Jean-Louis Aubert fait le show depuis son salon

Jean-Louis Aubert n'est pas à New York, mais dans son salon. Dans la soirée du 15 mars 2020, l'artiste a offert un concert gratuit diffusé sur son Facebook à ses abonnés. La vidéo démarre avec les éclats de rire de Jean-Louis Aubert qui se rend compte qu'il n'a pas fermé sa braguette. "Tout ne se passe pas comme prévu", commente l'artiste qui discute en live avec ses abonnés, qui continuent à arriver sur la vidéo. Seul à la guitare, il a interprété ses plus grands titres et une reprise d'Imagine de John Lennon.

Chris Martin au service de ses abonnés

"Je devais être avec le groupe Coldplay aujourd'hui, mais nous sommes bloqués dans différents pays, on ne peut pas jouer ensemble. Donc je me suis dit que ce serait sympa de venir prendre de vos nouvelles, savoir où vous êtes et ce que je pourrais faire pour vous", explique Chris Martin dans une vidéo postée sur Instagram. L'artiste entame ensuite un concert improvisé son piano. "Je suis ici à votre service pour les prochaines vingt minutes", poursuit-il en lisant les commentaires des personnes regardant son live. Il a ainsi interprété les musiques demandées par les internautes. Avant de réaliser ce concert improvisé, Chris Martin, ému, a rassuré ses fans en déclarant qu'il allait bien, tout comme ses enfants.

P!nk apprend à jouer au piano

C'est une performance inédite qu'a offerte l'artiste américaine. Sur son compte Instagram, P!nk a révélé à ses abonnés qu'elle allait apprendre à jouer du piano pendant cette période de confinement. Un apprentissage que ses abonnés peuvent suivre grâce à une vidéo postée dans la soirée du 16 au 17 mars 2020. "Leçons gratuites de piano de mon cœur pour le vôtre. Pour que vous ressentiez tout mon amour", écrit l'artiste en légende. La vidéo de quelques minutes pourrait émouvoir certains et certaines fans de P!nk tant sa voix puissante donne des frissons.