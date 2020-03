Coronavirus : Emmanuel Macron annonce le report du 2nd tour des municipales

publié le 16/03/2020 à 20:27

De nombreux élus avaient demandé le report du second tour des municipales 2020 alors que la pandémie de coronavirus a fait 127 morts en France. Le président Emmanuel Macron a annoncé, lors de son allocution de ce lundi 16 mars, que le second tour des élections, initialement prévu dimanche 22 mars prochain, est reporté.

En matière de déplacement, il a précisé que "seuls doivent demeurer" les déplacements nécessaires "pour aller faire ses courses, en gardant une distance d'au moins un mètre, pour se soigner, et pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible." "Nous sommes en guerre", a poursuivi le chef d’État. "Nous luttons ni contre des armées, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, et il progresse", a-t-il estimé.

Le président a également indiqué que "toutes les réformes en cours, à commencer par la réforme des retraites" sont suspendues. "Je mesure l'impact de toutes ces décisions sur nos vies. Cela ne doit pas nous empêcher de garder un lien, d'organiser aussi les choses avec nos voisins, d'inventer de nouvelles solidarités entre générations", a-t-il conclu.

Le premier tour qui s'est déroulé hier, a connu des records d'abstention, liés à l'épidémie, avec un taux avoisinant les 55,36%, "soit 20 points de plus qu'en 2014", note Le Monde.