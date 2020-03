Coronavirus : qui doit porter un masque ?

publié le 13/03/2020 à 15:43

2.876 contaminations et 61 morts plus tard, le coronavirus touche de plus en plus la population française. Des chiffres qui reflètent tant bien que mal la réalité, les tests n'étant pas systématiques pour toute personne potentiellement contaminée.

Toujours est-il que le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé au journal de 13h de TF1, ce vendredi 13 mars, que le port du masque hygiénique était nécessaire seulement pour le personnel soignant et les personnes contaminées par le coronavirus. Il a ajouté que 80.000 masques étaient déjà stockés et que d'autres étaient en cours de production en France.

Fin février, le ministre de la Santé Olivier Véran avait déjà annoncé la commande d'une dizaine de millions de masques de protection de type FFP2. Vendredi 13 mars, Édouard Philippe a par ailleurs annoncé l'interdiction de tous rassemblements de plus de 100 personnes.