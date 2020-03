Coronavirus : comment faire du sport chez soi en période de confinement ?

publié le 18/03/2020 à 15:03

Comment faire pour conserver sa condition physique quand on est enfermé chez soi ? Pendant cette période de confinement annoncée par Emmanuel Macron ce lundi 16 mars au soir pour une durée de 15 jours, renouvelable, le ministère des Sports vous incite à maintenir une activité physique régulière à votre domicile, avec des recommandations et des conseils simples à mettre en pratique.



Le site du ministère rappelle que malgré les circonstances exceptionnelles de cette crise sanitaire sans précédent, une pratique minimale d’activités physiques dynamiques est recommandée. Il conseille une heure par jour pour les enfants et les adolescents, et de 30 minutes par jour pour les adultes. En complément, il est également recommandé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités variées qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l’équilibre.

En parallèle, il est tout aussi important de réduire son temps passé en position assise ou allongée, et de rompre les périodes prolongées passées en position assise par quelques minutes de marche et d’étirements au minimum toutes les deux heures si on est en plein télétravail. L’idéal est de se lever toutes les heures et de se dégourdir les jambes. Vous pouvez aussi regarder la télévision debout.

Utiliser une chaise, des bouteilles d'eau ou les escaliers

Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il faut arrêter toute activité physique, bien au contraire. Il va être nécessaire de l’adapter à cette situation exceptionnelle, en maintenant une pratique régulière, dans son jardin si on en a un, comme à l’intérieur, tout en adaptant son apport de nourriture à sa dépense réelle d’énergie, et en veillant à la qualité de son sommeil en maintenant des horaires fixes.



Qui plus est à domicile, le renforcement musculaire ne nécessite presque aucun matériel. Avec une chaise, des bouteilles d’eau remplies, une marche d’escalier, vous pouvez renforcer toutes les chaînes musculaires de votre corps. Des montées et descentes, plusieurs fois par jour de vos escaliers vous maintiendront en forme.

Vous pouvez varier la vitesse (lent et/ou rapide en s’aidant des bras) ou le nombre de marches à chaque pas, arrêt sur un pied puis sur l’autre pied à la marche suivante (travail d’équilibre et de musculation). Utiliser le mobilier à disposition est une bonne manière de faire contre mauvaise fortune bon coeur en se servant d'une chaise pour faire des étirements ou travailler ses bras.



Faîtes vos tâches ménagères en rythme et en musique

Les tâches ménagères sont aussi, il ne faut pas l'oublier, des activités physiques. Vous pouvez mettre de l'entrain et de l'énergie à passer l'aspirateur ou nettoyer vos vitres en musique et en rythme pour rendre l'exercice ludique.



Vous pouvez aussi rendre les petits gestes du quotidien amusants en travaillant votre équlibre. Lorsque vous vous brossez les dents, vous pouvez par exemple essayer de le faire sur une seule jambe.

Des séances d’entraînement variées sur les applications

Un partenariat entre le ministère des Sports et les applications Be Sport, My Coach ​​et Goove app a même été acté. Ces applications s’engagent à vous proposer gratuitement dans les jours à venir des séances d’entraînement variées créées par des professionnels du sport.



En théorie, n'oubliez pas non plus que ponctuellement, vous allez le droit de sortir pour faire de l'exercice physique, si vous le faîtes seul, à proximité de chez vous et pour une période brève.



Toutefois en pratique, il ne faut pas que tout le monde le fasse au risque de créer des groupes et de risquer de propager l'épidémie. Accordez-vous donc, muni de votre attestation de déplacement dérogatoire, un simple petit footing pour vous aérer quelques minutes. Les dérogations y figurant incluent les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective".