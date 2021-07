Coronavirus : la liste des départements où le masque est redevenu obligatoire

Les restrictions reviennent progressivement sur le territoire français. Une quatrième vague pointe le bout de son nez, et face à une flambée du nombre de cas, le port du masque refait son apparition dans plusieurs communes. Il n'était plus obligatoire en extérieur depuis le 30 juin.

Désormais, cette consigne a déjà été adoptée à nouveau dans une vingtaine de départements. Les Pyrénées-Orientales ont démarré le bal dès le 16 juillet dernier, ont suivi la Charente-Maritime, la Haute-Garonne puis plusieurs communes de Meurthe-et-Moselle dont Nancy depuis le 22 juillet. Dernier en date, la Gironde, qui imposera le port du masque à compter du mercredi 28 juillet face à "une dégradation sanitaire brutale".

Le masque est aujourd'hui obligatoire à l'extérieur sur presque toute la côte atlantique, fortement touchée par le variant Delta. En partant du Calvados jusqu'à la Loire-Atlantique, de nombreuses communes ont appliqué cette restriction, au détriment des touristes qui voulaient profiter de la mer.

Les départements où le port du masque est obligatoire

- Alpes-Maritimes

- Ariège

- Haute-Corse : Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ile Rousse, Calenzana et Corte

- Calvados

- Charente-Maritime

- Gironde : Bordeaux et zones touristiques

- Haute-Garonne : Toulouse

- Haute-Savoie : Megève

- Hérault

- Ille-et-Vilaine

- Landes : Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax

- Loire-Atlantique : La Baule

- Meurthe-et-Moselle : plusieurs communes, dont Nancy, Pont-à-Mousson et Longwy

- Nord

- Pas-de-Calais

- Pyrénées-Atlantiques : côte basque

- Pyrénées-Orientales

- Somme

- Tarn-et-Garonne : Montauban, Moissac, Castelsarrasin

- Var

- Vendée : communes du littoral