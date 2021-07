Vendée : 22 clusters et 89 cas de Covid-19 détectés dans des campings

L'inquiétude continue à grandir. Près de 22.000 cas de Covid-19 ont été détectés en France, jeudi. L'épidémie, avec notamment son variant Delta, touche beaucoup les jeunes. Par exemple, 22 clusters et 89 cas de coronavirus au total ont été recensés dans des campings de Vendée. Les jeunes animateurs non vaccinés sont particulièrement touchés. C'est le cas dans un camping de Saint-Jean-de-Monts.

Ces contaminations transmises par des jeunes saisonniers non vaccinés n'étonnent pas du tout les campeurs sur place. "Quelque part ce n'est pas étonnant. Quand on voit les serveurs ou autres personnes qui n'ont pas de masque, c'est le minimum syndical. C'est eux qui sont au contact de tout le monde, au plus près des gens. Ça peut aller très très vite", observe l'un d'entre eux.

"Les vacanciers, c'est open-bar. Personne n'a le masque. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Moi, je le met par habitude", indique un campeur. "C'est vrai que je me relâche un peu. Je ne fais plus trop attention aux trucs sanitaires", avoue, de son côté, un jeune vacancier.

Saisonnier masqué, Maxime affirme respecter tous les gestes barrières, mais, ce n'est pas très facile. "Là où on est, c'est un endroit où ca brasse beaucoup de touristes. On est vachement en contact avec eux, même le soir. En camping, c'est très difficile de respecter les gestes barrières dans les parties communes, les sanitaires." Pas encore vacciné, mais logé sur place, le jeune homme a restreint toutes ses sorties.



Très inquiets pour la suite de leur saison, les propriétaires de campings de Saint-Jean-de-Monts refusent de s'exprimer.

