L'extension du passe sanitaire bientôt devant le Conseil Constitutionnel. Les sages vont décider le 5 août prochain s'ils valident ou non le projet de loi voté par le Parlement. Ce n'est qu'à partir de cette date, théoriquement, que le passe pourrait donc être réclamé dans les restaurants, les hôpitaux ou certains centres commerciaux.

L'opposition avait tenté d'empêcher son extension aux maisons de retraite, sans succès. Les visiteurs devront pouvoir prouver qu'ils sont vaccinés ou testés négatifs avant de rentrer, ce qui ne plaît pas à tout le monde, notamment dans cet Ehpad de Meudon, en région parisienne. "Je pense que c'est une bonne chose", estime Chantal en visite dans l'établissement, "d'ailleurs j'ai pris le mien, il est dans mon sac. C'est une question de sécurité parce que je risque moins de la contaminer".

Pour d'autres visiteurs, l'accueil de ce passe sanitaire reste un peu plus contrasté. "C'est un peu précipité", déplore l'un d'eux, "maintenant c'est la loi, on va s'y plier mais je trouve ça assez dur tout de même". Du côté des soignants, "c'est nous qui sommes obligés de faire les gendarmes dans les chambres ou dans l'établissement parce que dès qu'on n'est plus là, ils enlèvent le masque", explique une soignante. "Est-ce que tout le monde va respecter ça ? Je pense que ça commence à être dur et personnellement je ne me vois pas faire le gendarme à l'entrée de la maison de retraite", poursuit-elle. Pour la rassurer, elle et ses collègues, la directrice de la maison de retraite a déjà prévu un renfort à l'accueil pour contrôler les passes sanitaires.

À écouter également dans ce journal

Incendies en Californie - Comme un avant-goût de l'enfer. Les flammes sont si fortes dans la côte ouest américaine qu'elles ont créé ces derniers jours des nuages appelés pyrocumulus qui provoquent foudre, vents violents et alimentent en retour l'incendie

Économie - Les chiffres des commerçants parisiens sont très mauvais notamment à cause de la crise sanitaire. De nombreux commerçants risquent de mettre la clé sous la porte.

Société - Deux femmes pasteures se sont mariées au Temple Maguelone, à Montpellier. Autorisée depuis 2015, cette union reste une première.