Gironde : un feu de barbecue détruit une maison et blesse deux personnes

Un feu de barbecue mal maîtrisé a provoqué un incendie à Cézac (Gironde) le 24 juillet dernier. Comme le rapporte Sud Ouest, le feu a détruit une maison de 150m2, un garage et blessé deux personnes.

Comme le précise Sud Ouest, l'incident s'est produit avant 14h dans la commune de Cubzaguais. Les secours ont été prévenus qu'un incendie s'était déclaré au niveau de trois maisons mitoyennes à Cézac. D'après les premiers éléments recueillis par les gendarmes, l'incendie a été causé par un feu de barbecue mal maîtrisé qui s'est ensuite propagé.

Les deux personnes blessées, un homme de 46 ans et une femme de 57 ans, ont été transportées au CHU Pellegrin à Bordeaux, "légèrement intoxiquées par les fumées et brûlées". Leurs jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour recueillir plus d'informations sur l'accident.