Nancy : des crèmes apaisantes en rupture de stock à cause d'une invasion de chenilles

L'Est de la France est envahi par les chenilles processionnaires. Les poils urticants de ces insectes provoquent d'importantes réactions irritatives et inflammatoires chez les humains. Les poils de ces chenilles se dispersent facilement dans l'air grâce au vent et viennent se fixer sur la peau et les muqueuses, ce qui provoque des démangeaisons.

Selon l'Est Républicain, à Nancy en Meurthe-et-Moselle, les crèmes pour apaiser les démangeaisons, sont prises d'assaut dans les pharmacies. Claire, une pharmacienne, raconte à nos confrères : "On est dévalisés en crèmes apaisantes comme toutes les officines. On avait un gros stock et tout est parti en 3 jours. On ne sait pas encore s’il s’agit des chenilles urticantes ou des petites mouches ou des aoûtats".

De son côté, le service de dermatologie du CHU a confirmé que les boutons et démangeaisons étaient bien provoqués par des chenilles urticantes. À cause des fortes chaleurs, les chenilles processionnaires sortent des sous-bois et ont envahi le Grand Est. "Leurs poils sont transportés par le vent, comme un pissenlit. Cela donne de l’urticaire. Les boutons disparaissent au bout de 10 à 15 jours. Cela ne nécessite pas de rendez-vous chez un spécialiste, une simple crème à la cortisone calme les démangeaisons", rappellent les médecins du service dans les colonnes de l'Est Républicain.