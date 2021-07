Passe sanitaire : comment l'Assurance Maladie lutte contre les fraudes

Près de 160.000 Français manifestaient samedi dernier contre le passe sanitaire et l'obligation vaccinale alors que les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron plus tôt rendent ce document presque indispensable. Au vu de ce nombre important de réfractaires, l'existence d'un marché parallèle de faux passes sanitaires inquiète les autorités, notamment l'Assurance Maladie.

"C'est un acte grave de faire de fausses attestations. On parle de faux et d'usage de faux, c'est un délit pénal et en termes de santé publique, c'est très grave", rappelle Thomas Fatôme, directeur de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), invité sur RTL ce mardi 27 juillet. Contre ces fraudes, "l'Assurance Maladie est aux côtés des services de police, des services de justice pour pouvoir traquer ces fausses attestations", poursuit-il.

"On est saisi de plus en plus de requêtes judiciaires. Les services de justice nous demandent des informations", explique Thomas Fatôme. "On est également en train de resserrer les mailles du filet, d'interroger nos bases de données, aller regarder ce que nos spécialistes de la lutte contre la fraude appellent des 'atypies'. On voit dans le mode d'utilisation qu'il y a des choses frauduleuses, ce qui peut déclencher derrière des enquêtes", décrit le directeur de la Cnam.