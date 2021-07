Les infos de 18h - Coronavirus dans la Somme : l'inquiétude monte face au variant Delta

C'est une tendance qui ne manque pas de mettre les autorités sanitaires sur le qui-vive. Alors que plusieurs départements sont sur le point de repasser au-dessus de la barre des 50 cas pour 100.000 habitants, la Somme voit le nombre de cas positifs au variant Delta de la Covid-19 être en forte hausse ces derniers jours.

À Amiens, où les affiches des festivals d'été sont bien accrochées dans les rues, la fête risque d'être ternie. Et pour cause, l'ARS alerte sur le taux d'incidence dans la région, qui a doublé en l'espace de deux semaines. Une situation qui inquiète certains touristes comme Élizabeth, 78 ans : "On reste huit jours dans la baie de Somme et après on rentre. Globalement, je ne suis pas très optimiste et je redoute la quatrième vague".

Ce variant Delta est plus que jamais traqué par les laboratoires et les résultats ne sont guère rassurants à Amiens. Hélène Taillandier, la présidente de l'ARS de Picardie, décrypte la situation : "On observe une petite dizaine de clusters et 100% des tests criblés positifs pour lesquels on identifie un variant sont du variant Delta". La communication autour de la vaccination va donc se renforcer dans la région dans les prochains jours car elle constitue "la meilleure arme" selon l'ARS pour contrer ce variant, plus contagieux que les précédents.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Bénéficiant d'un travail exceptionnel de sa formation dans les derniers hectomètres, le Britannique Mark Cavendish a remporté la 10e étape ce mardi 6 juillet à Valence. Ce 33e succès sur la Grande Boucle lui permet de n'être plus qu'à une longueur du record d'Eddy Merckx.

Faits divers - Samedi 3 juillet, à Disneyland Paris, une jeune femme qui était en train d'allaiter son bébé a vu des agents de sécurité venir à sa rencontre pour lui demander de cacher son sein. Directement interpellée sur Twitter, la direction du parc d'attractions lui a présenté ses excuses.

Justice - La réclusion criminelle à perpétuité a été requise, mardi 6 juillet, devant les assises de Loire-Atlantique contre Hubert Caouissin pour le quadruple meurtre de la famille Troadec, en février 2017, à Orvault, près de Nantes. La peine maximale a également été requise à l'encontre de Lydie Troadec, 52 ans, jugée pour "modification de scène de crimes et recel de cadavres".