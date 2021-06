Mais qui en veut aux producteurs de lait ? La petite laiterie de Mickael Vivier dans le Calvados est désormais fermée à double tour. L'éleveur tient à protéger son tank à lait de 6.000 litres, et pour cause : "C'était le 13 mars dernier, je me suis rendu le matin dans ma ferme et me suis rendu compte que le couvercle du tank était ouvert", raconte-t-il au micro de RTL.

Quelqu'un est donc entré, et deux jours plus tard, toute la collecte du secteur, à savoir 30.000 litres de lait, est contaminé. Début mai, l'histoire se répète : "Le technicien m'a appelé pour me dire que mon lait était positif aux antibiotiques", déplore Mickaël. Le verdict est sans appel, il faut tout jeter : "C'est ce qui a été le plus dur, d'ouvrir la vanne en bas", confie le producteur.

Le mystère commence à coûter cher : près de 6.000 euros de pertes et un climat très pesant. "Je ne dors plus, dès que j'ouvre mon lait, j'ai peur qu'il soit contaminé, mais on ne peut accuser personne", conclut-il, désespéré. Mickaël va mettre en place de son côté une caméra de surveillance. La chambre d'agriculture, elle, a appelé les producteurs laitiers à la vigilance le temps de l'enquête qui se poursuit dans le Bocage virois. Au total, 6 fermes du secteur ont été victimes de ce sabotage.

À écouter également dans votre journal

Politique - Emmanuel Macron se rendra au mont Valérien ce vendredi 18 juin pour commémorer l'appel du 18 juin 1940. Le chef de l'État sera accompagné d'Hubert Germain, bientôt 101 ans, dernier compagnon de la libération encore en vie.

International - Emmanuel Macron dînera ce soir avec Angela Merkel à Berlin pour préparer le conseil Européen prévu les 24 et 25 juin prochain. Il est le premier chef d'État étranger à être reçu en Allemagne cette année en raison de la crise sanitaire.

Football - L'Euro 2021 se poursuit ce soir avec l'Angleterre qui reçoit son rival historique l'Écosse dans le groupe D. Il s'agit de la rencontre la plus jouée dans l'histoire sur le plan international. En cas de victoire ce soir, les Three Lions seront qualifiés pour les huitièmes de finale.