Un chien de race Saint-Bernard, pesant 75 kg, a échappé à la mort grâce aux gendarmes de l'Ariège. L'animal avait fait une chute de 10 mètres en pleine balade avec son maître. En contrebas d'une barre rocheuse, il était incapable de s'en sortir seul.

"Initialement, on a dit que les chiens, ce n'est pas de notre ressort", témoigne Jean-Marc Galin, le patron de peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), qui a néanmoins fait une exception à la règle. "En discutant quand même, il avait un gamin, le chien était dans une partie très raide. Ça va être galère, le chien va avoir besoin d'aide".

"Donc on y est allé à quatre personnes", poursuit le gendarme. "À notre grande surprise, il pesait 75 kilos, c'est le poids d'un homme. On l'a monté dans un brancard et on l'a porté à dos d'hommes. On a pu gérer exactement comme on l'aurait fait avec un homme. On l'a réconforté, on l'a fait boire et je crois qu'il savait qu'on s'occupait de lui , il a été adorable ce chien". Désormais hors de danger, le Saint-Bernard se fait toujours soigner. "Le propriétaire est venu nous voir aujourd'hui avec son enfant pour nous remercier. J'espère qu'il nous amènera le chien pour nous annoncer la bonne nouvelle", conclut Jean-Marc Galin.

