Dès le 7 octobre 2019, les fans retrouveront The Walking Dead après une pause de six mois. Depuis de nombreuses semaines, la chaîne américaine AMC et la showrunner Angela Kang n'ont pas chômé sur la communication autour de cette saison 10.

Il faut dire qu'elle sera marquée par le départ de Michonne (Danai Gurira), au grand dam des fans. La stratégie d'AMC est donc de rassurer au maximum un public de moins en moins nombreux devant l'univers des zombies, créé par Robert Kirkman. Pour le moment, la saison 10 n'a pas encore dévoilé tous ses temps forts, dont le supposé retour de Maggie (Lauren Cohan) et peut donc réserver des surprises, comme l'épisode des piques dans la saison 9 ou les nombreux sauts dans le temps après la disparition de Rick (Andrew Lincoln).

Avant de découvrir comment les Communautés vont pouvoir neutraliser Alpha et ses Chuchoteurs, RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà de la saison 10. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.

1. Le synopsis officiel dévoilé

"C'est maintenant le printemps, quelques mois après la fin de la saison 9, quand notre groupe de survivants a osé traverser le territoire des Chuchoteurs pendant le terrible hiver", démarre le synopsis des prochains épisodes, confirmant ce que des fans avaient pu deviner avec la bande-annonce. Il y a un petit saut dans le temps, comparé aux saisons 8 et 9 puisque Rosita a accouché et la nature a repris ses droits sur la neige de la fin de la saison 9. "Les Communautés rassemblées subissent encore les traumatismes de l'horrible prise de pouvoir d'Alpha, et respectent à contrecœur les nouvelles frontières qui leur sont imposées, tout en s'organisant comme une milice pour se préparer à une bataille inévitable", conclut le synopsis.

2. Le départ de Michonne donnera des réponses

Après Rick et Maggie, c'est au tour de Michonne de quitter The Walking Dead. Son interprète, Danai Gurira, a confirmé son départ en juillet 2019, sans donner plus de détails. À quelques semaines de la reprise de la série, la showrunner Angela Kang a dévoilé les premières informations sur la fin de Michonne dans la saison 10. Dans son arc final, "nous allons découvrir certaines choses d'une importance majeure qui vont avoir des conséquences. Mais, nous allons aussi vous montrer à quel point notre 'vieille' Michonne est une dure à cuir", résume-t-elle à TVLine.

3. La guerre contre les Chuchoteurs est déclarée

Michonne, Siddiq, Magna et leurs compagnons ont pris une décision qui changera leur vie, des années après avoir combattu les Sauveurs de Negan. Cette fois, il faudra mettre un terme au règne de la terreur des Chuchoteurs, dirigés par la redoutable Alpha, comme on le devine dans le dernier teaser. Toutes les Communautés sont de nouveau rassemblées pour la liberté et ce nouveau monde, qu'avait commencé à bâtir Rick en décidant d'épargner Negan à la fin de la saison 8. "L'avenir nous appartient, tant que nous conservons notre foi les uns envers les autres", "C'est plus qu'une survie. Nous recréons un monde nouveau", "Ensemble nous survivons et ensemble nous réussirons", déclare chacun et chacune des protagonistes.

4. Dante, Gamma et Virgil : les nouveaux personnages

La famille The Walking Dead s'agrandit. La saison 10 permettra de découvrir Dante (Juan Javier Cardenas), membre de la Colline qui peut être "agressif et arrogant notamment avec Maggie", dont il est amoureux, précise la showrunner Angela Kang à Entertainment Weekly. Présent dans les comics et par son histoire avec Maggie, Dante pourrait faire le lien avec le potentiel retour de l'ex-cheffe de la Colline, qui s'est rendue dans une autre communauté avec son fils Hershel au milieu de la saison 9.

Gamma, Dante et Virgil, les nouveaux arrivants Crédit : AMC

Nous verrons aussi Virgil (Kevin Carroll). Il est décrit par le compte officiel de The Walking Dead comme un homme "très intelligent, débrouillard et qui cherche désespérément à rentrer chez lui auprès de sa famille".



Enfin, l'armée des Chuchoteurs d'Alpha révélera Gamma (Thora Birch). "Elle est très loyale à Alpha. Elle croit en son leadership, au mode de vie quasi-animal imposée par sa cheffe", précise le média américain TV Line. Par son "nom", on devine qu'elle est la troisième "cheffe" des Chuchoteurs, après Alpha et Beta. Gamma désignant la 3e position la plus dominante d'un groupe.

5. Il y aura un nouveau saut dans le temps

La saison 10 se déroulera "quelques mois probablement" après les événements de la saison 9. "J'ai l'impression que le temps qui passe dans l'émission se voit avec les enfants [Judith, Rick Junior...]. Nous avons donc vu Rosita très enceinte l'année dernière et je dirais que cela a changé [elle a accouché, comme on le voit dans la bande-annonce]", résume Angela Kang à Entertainment Weekly.

6. Cette saison traitera de traumatismes et du stress post-traumatiques

Les fans l'ont bien compris depuis la saison 1, vivre dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies et où tous vos proches sont morts ou menacés n'a rien de reposant. Bien que l'espoir d'un monde meilleur soit souvent au cœur des épisodes, la série n'en reste pas moins sombre. La saison 10 n'échappera pas à cela, surtout après l'arrivée des Chuchoteurs dans la saison 9, qui ont, faut-il encore le rappeler, massacré un petit groupe de la Colline dont Henry et Enid.



Alpha et ses Chuchoteurs ont réussi à traumatiser les héros et les héroïnes, qui doivent apprendre à vivre avec leurs règles. "Nous faisons face aux nombreux problèmes liés aux traumatismes des gens, à et ce qui est réel ou non. Ces traumatismes mèneront les illusions, les amnésies et le stress post-traumatique", précise la showrunner Angela Kang à EW.

7. Le couple Michonne-Ezekiel

Michonne et Ezekiel, nouveau couple de "The Walking Dead" ? Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la bande-annonce de cette saison 10, les fans, pour la plus plupart choqués, ont en effet découvert que Michonne et Ezekiel s'embrassent. Seront-ils le nouveau couple emblématique de cette nouvelle saison ? "Ces deux personnages se sont toujours respectés. Ils s'apprécient réellement et leur relation va nourrir le voyage qu’ils feront cette saison", précise la showrunner à TVLine. Aurons-nous droit à un triangle amoureux, à l'instar de Rick-Lori-Shane ? "Je ne peux pas en dire trop sur ce point-là, mais il existe entre eux [Carol et Ezekiel] une réelle complicité et une complication humaine, qui j'espère, plaira au public", poursuit Angela Kang.

8. Le retour de l'Oceanside

La communauté des femmes de The Walking Dead se rappelle au bon souvenir des fans. Dans la saison 9, on apprend que Cyndie et "ses sœurs" ont enlevé et tué Justin, l'ancien membre des Sauveurs pour se venger. En effet, les Sauveurs ont massacré tous les hommes de leur communauté lorsqu'ils étaient sous la direction de Negan. On ne revoit plus ensuite l'Oceanside après la disparition de Rick. Mais, pour la guerre contre les Chuchoteurs, Cyndie et ses combattantes seront de retour. Dans les photos de la saison 10, l'Oceanside est aux côtés de Michonne et des autres communautés lors d'affrontements dans la forêt et sur une plage, contre les Chuchoteurs.