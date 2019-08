Gabriel, Eugene et Siddiq refont "Trois hommes et un couffin"

publié le 11/08/2019 à 08:02

"Le jeudi c'est zombie !" Et oui, depuis plusieurs semaines, le compte officiel de The Walking Dead distille photos et infos de casting chaque jeudi. Le 8 août 2019, les fans de la série qui reprendra le 7 octobre 2019, ont ainsi pu découvrir 9 images de la saison 10. Que dévoilent-elles sur l'intrigue ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

On note déjà le retour de Cyndie (Sydney Park) de l'Oceanside, absente depuis le saut dans le temps qui suit la disparition de Rick (Andrew Lincoln), dans la saison 9. On la voit dans la forêt prête à tirer sur les Chuchoteurs, avec Daryl (Norman Reedus) et Michonne (Danai Gurira), entre autres.

Une autre photo attire aussi l'attention : celle où Michonne protège Judith (Cailey Fleming) d'un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui est soit plus bien grand que la survivante ou dans les airs. Les deux protagonistes lèvent en effet les yeux pour affronter cette menace, qui pourrait être soit Beta, le Chuchoteur de 2 mètres et bras droit d'Alpha ou le fameux hélicoptère. On devrait en savoir plus dans la prochaine bande-annonce de la saison 10, qui devrait être diffusée en septembre, comme celle des saisons précédentes.