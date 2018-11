publié le 20/11/2018 à 18:20

La saison 9 de The Walking Dead a fait ses adieux à deux héros : Rick et Maggie. Si l'un s'envole dans le très célèbre hélicoptère de la série, la seconde a disparu sans explication six ans après l'explosion du pont (épisode 5). L'épisode Stradivarius, diffusé le lundi 19 novembre en 2018, nous donne enfin la réponse. Attention, la suite contient des spoilers.



C'est sûrement la révélation la plus importante de cet épisode 7 : Maggie a quitté la Colline avec son fils Hershel pour aider une nouvelle communauté, sur les conseils de Georgie. Souvenez-vous, elle est la mystérieuse femme aux lunettes, apparue dans l'épisode 12 de la saison 8 et, selon les rumeurs, la cheffe du Commonwealth, un groupe puissant de survivants.

Certains fans connaissaient déjà le destin de Maggie, puisque des indices étaient cachés dans les épisodes 2 et 3 de la saison 9. Géorgie avait, en effet, écrit des lettres à Maggie en lui parlant d'une ville portuaire occupée par une "communauté petite, mais forte". Ce départ de Maggie laisse donc la porte ouverte à son retour dans une potentielle saison 10, comme l'avait expliqué Lauren Cohan au cours de l'été 2018.

Mais, qui est en donc en charge de la Colline ?

Tom Payne incarne Jésus dans "The Walking Dead" Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Fidèle ami de Maggie depuis plusieurs épisodes, c'est Jésus qui a désormais la place de leader. Il a été choisi par Maggie, puis réélu à la tête de la communauté, comme on l'apprend dans l'épisode 7. Mais, Jésus a beaucoup de mal avec son nouveau rôle : il se sent illégitime et laisse, en réalité, Tara s'occuper de la Colline. Avec son bloc-notes, elle sait tout ce qu'il se passe et anticipe les besoins de chacun.



Maggie reste quand même présente, d'une certaine manière, dans la communauté. Elle envoie des lettres à Jésus et lui explique combien elle est "heureuse" au sein de ce nouveau groupe. Reste maintenant à savoir si Lauren Cohan fera de nouveau une apparition dans la saison 9, peut-être avec des flashbacks pour expliquer ce qui a provoqué la rupture entre Alexandria et la Colline, après la disparition de Rick.