publié le 09/09/2019 à 13:54

Après Rick et Maggie, c'est au tour de Michonne de quitter The Walking Dead. Son interprète, Danai Gurira, a confirmé son départ en juillet 2019, sans donner plus de détails. A quelques semaines de la reprise de la série, la showrunner Angela Kang a dévoilé de premières informations sur la fin de Michonne dans la saison 10. Attention, la suite contient des spoilers.

Cela va être difficile d'imaginer The Walking Dead sans Michonne. Depuis la saison 3, la survivante au katana est devenue une figure importante de la série, par son courage, sa force et toutes les émotions qu'elle peut transmettre. Si de nombreux fans espèrent que son départ ne rimera pas forcément avec la mort de l'héroïne, voici déjà ce qu'en dit la showrunner. Dans son arc final, "nous allons découvrir certaines choses d'une importance majeure qui vont avoir des conséquences. Mais, nous allons aussi vous montrer à quel point notre 'vieille' Michonne est une dure à cuir", résume-t-elle à TVLine.

On pourrait espérer un "happy end" où Michonne découvre que Rick est toujours en vie et qu'elle décide de le rejoindre, après un saut dans le temps conséquent, puisqu'on la voit mal abandonner Judith et R.J en bas âge. À moins que les deux enfants quittent aussi la série. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus.

L'épisode 1 de la saison 10 sera diffusé le 7 octobre 2019 sur OCS