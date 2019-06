Un étrange symbole qui lie "The Walking" à "Fear The Walking Dead"

Il est de retour ! L'hélicoptère de The Walking Dead, mystère total depuis de nombreuses saisons, a fait une apparition très remarquée dans l'épisode 1 de la saison 5 de Fear The Walking Dead. Attention, si vous n'avez pas regardé l'épisode, ni terminé la saison 9 de The Walking Dead, passez votre chemin car la suite contient des spoilers.



Fear The Walking Dead démarre fort pour sa saison 5. Dans l'épisode 1, Alicia (Maggie Grace) est attaquée. Son assaillant n'est pas un zombie ordinaire, mais un homme portant un uniforme aux poches remplies de documents importants dont des cartes.

Plus encore, une des feuilles a un symbole bien connu des fans de The Walking Dead : les trois cercles. Il a déjà été vu sur l'hélicoptère qui emmène Jadis et Rick dans l'épisode 5 de la saison 9. Le lien est bien présent entre les deux shows. Ce qui prouve que Fear The Walking Dead se déroule à la même période que les premiers épisodes de la saison 9 de TWD, avant le saut dans le temps de 18 mois qui a suivi la disparition de Rick.

À gauche, le symbole vu dans "Fear The Walking Dead" et à droite celui de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube / AMC

Le Commonwealth est-il derrière tout ça ?

Le groupe qui a emmené Rick et Jadis dans l'hélicoptère est présent vers Washington (où se déroule The Walking Dead) et au Texas (de Fear The Walking Dead), là où Al trouve le zombie "déguisé". Il s'agirait donc d'une communauté présente sur un immense territoire et très bien équipée, voire armée.



Il pourrait très bien s'agir du Commonwealth, véritable petite ville et civilisation de 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio dans les comics. Georgie, vue dans les saisons 8 et 9 de The Walking Dead, en serait la cheffe. Elle serait une version cathodique de Pamela Milton, présidente du Commonwealth dans les comics.

Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

Un premier lien vers les films sur Rick

Concrètement, Fear The Walking Dead serait en train de faire le lien avec les films sur Rick. Les aventures du shérif vont en effet se poursuivre au cinéma, comme l'avait annoncé, Scott M. Gimple, l'ex showrunner de The Walking Dead à The Hollywood Reporter. Les protagonistes de Fear The Walking Dead, rejoint par Dwight, pourraient nous donner plus d'éléments pour comprendre qui pilote l’hélicoptère, le trafic des "A" et des "B" et si c'est bien le Commonwealth qui est derrière tout cela.

Morgan et Alicia ont-ils vu le pont exploser ?

Une autre théorie commence à faire son chemin. Les voix que l'on entendrait dans le talkie-walkie de Jadis dans l'épisode 5 de TWD seraient celles de Morgan et Alicia [qui communiquent souvent avec ces outils] dans Fear The Walking Dead. On entend quelqu'un, probablement Morgan, hurler : "Rick ! Il a fait sauter le pont pour stopper la horde [de zombies] !", puis une autre voix, peut-être Alicia, dire : "Bougez au Nord, séparez le reste [des zombies] et tirez !". Ce qui voudrait dire que le groupe de Fear The Walking Dead est arrivé vers Alexandria et qu'il pourrait suivre l'hélicoptère pour retrouver Rick. Cela veut-il dire que le shériff reviendra sur le petit écran ? Rien n'est sûr, mais en attendant d'en avoir le coeur net, de nombreux fans s'emballent sur cette hypothèse. Affaire à suivre...