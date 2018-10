publié le 22/10/2018 à 08:22

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine pour une nouvelle saison. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Warning Signs, le 3e épisode de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Qui a tué Justin, le Sauveur exilé par Rick dans l'épisode 2 ? C'est l'enquête que vont mener Rick, Carol, Daryl et Maggie, dans un climat de plus en plus en tendu. La haine des Sauveurs alliée à la méfiance des compagnons de Rick aura-t-elle raison du monde idéal qu'il tente de construire ? Le meurtre de Justin signale-t-il (enfin) l'arrivée des Chuchoteurs ?



Les fans auront des réponses tout au long de cet épisode, en dents de scies. Si l'intrigue pour découvrir qui est responsable de la mort de Justin "tient la route", la séquence "happy familly" entre Michonne, Rick et Judith pourra en ennuyer plus d'un.

La méfiance règne

Justin est mort d'un coup net et propre dans la poitrine. Dès que les Sauveurs amènent son corps dans leur camp de la forêt, supervisé par Carol, les ennuis commencent. La méfiance règne surtout entre les héros de la série, qui pourtant vivent depuis un long moment ensemble. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on se rend compte que nos amis ne nous font pas confiance ? Rien de bon comme, nous le montre la scène où Rick démarre son enquête dans le camp. Il interroge Daryl, "son frère de cœur", qui n'a jamais caché sa haine pour les Sauveurs. "Si je l'avais fait, je l'aurais tué à la vue de tous", explique calmement le motard, ce qui parvient à convaincre Rick.



La guerre civile est proche dans "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Le shérif poursuit ses recherches et demande à Gabriel si Anne (anciennement Jadis, la cheffe des Scavengers, tués par Simon), était dans les parages lors du meurtre. On comprend très bien que l'Homme de Foi ment pour protéger Anne, avec qui il a passé une partie de la nuit. Mais, la survivante ne desserre pas les dents et évite les questions de Gabriel, qui commence donc à se demander si elle n'est pas l'autrice du meurtre.



Alors que Rick patine dans son enquête, Arat, une autre membre des Sauveurs, disparaît. Plusieurs groupes dont Maggie et Daryl se mettent à sa recherche. Car, si la survivante n'est pas de retour à son camp le matin, la guerre est déclarée.

Anne et le mystérieux pilote d'hélicoptère

Anne retourne dans son ancien camp Crédit : Gene Page/AMC

Anne ment à Gabriel, elle ne va pas prendre son tour de garde, mais se rend dans son ancien camp. C'est là qu'elle a assisté au massacre des siens par Simon et une troupe de Sauveurs, mais aussi d'où elle avait appelé le mystérieux pilote de l'hélicoptère, qu'on a revu dans l'épisode précédent. C'est avec un talkie-walkie caché dans un coffre, qu'Anne contacte le pilote. Il ne viendra la chercher que si elle lui emmène "un A" et non "un B". C'est à ce moment que Gabriel arrive et découvre la vérité : Anne a fait du trafic d'humains. Malgré ses sentiments, il refuse de partir avec Anne dans "un monde meilleur". Pour éviter qu'il ne dévoile toute l'histoire à Rick, la survivante assomme brutalement l'homme de foi en déclarant : "Je pensais que tu étais un B". Gabriel sera donc le ticket d'Anne pour l'hélicoptère.



Cindy tue Arat, Maggie et Daryl vont voir Negan

Maggie découvre la vérité : Cindy et ses "sœurs" de l'Oceanside ont tué Justin et s'apprêtent à assassiner Arat. Communauté entièrement composée de femmes après les exactions des Sauveurs, l'Oceanside n'a rejoint la lutte de Rick contre Negan qu'à la fin de la saison 8. Mais, après la pendaison de Gregory décidée par Maggie dans l'épisode 1, les survivantes d'Oceanside comprennent qu'elles ne sont pas obligées de suivre les règles de Rick, qui veut la paix entre toutes les communautés. Maggie et Daryl tentent d'empêcher Cindy de tuer Arat, avant de l’abandonner à son funeste sort : Arat avait tué le jeune frère (11 ans) de Cindy en souriant.



Finalement Maggie confie que Cindy l'a inspirée : le plan de Rick ne l'a pas convaincue, tout comme Daryl. Le duo, qui avait montré les signes de "révolte" dans le final de la saison 8, se rend vers la prison de Negan. Que vont-ils se dire ? Comment Rick réagira en découvrant leur trahison ? La réponse, on l'espère, la semaine prochaine.