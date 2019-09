THE WALKING DEAD Season 10 "Silence The Whisperers" Promo [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan

publié le 30/08/2019 à 18:16

La révolte est déclarée dans The Walking Dead. Michonne, Siddiq, Ezekiel, Negan et leurs compagnons ont pris une décision qui changera leur vie, des années après avoir combattu les Sauveurs de Negan. Cette fois, il faudra mettre un terme au règne de la terreur des Chuchoteurs, dirigés par la redoutable Alpha.

Dans un nouveau teaser dévoilé par la chaîne américaine AMC, les héros et les héroïnes de la série prennent les armes. Toutes les Communautés sont de nouveau rassemblées pour la liberté et ce nouveau monde, qu'avait commencé à bâtir Rick en décidant d'épargner Negan à la fin de la saison 8. "L'avenir nous appartient, tant que nous conservons notre foi les uns envers les autres", "C'est plus qu'une survie. Nous recréons un monde nouveau", "Ensemble nous survivons et ensemble nous réussirons", déclare chacun et chacune des protagonistes.

La vidéo se termine par nos héros et héroïnes qui mettent le doigt sur la bouche, symbole du Silence imposé par les Chuchoteurs : "Ensemble, nous les vaincrons". Depuis l'épisode 15 de la saison 9, Alpha est devenue l'ennemie à abattre si les Communautés veulent survivre.