Daryl Dixon et Rick Grimes dans "The Walking Dead"

publié le 29/07/2019 à 15:35

Rick (Andrew Lincoln) et Daryl (Norman Reedus) était le duo emblématique de The Walking Dead. Malheureusement, les deux héros ont été séparé à la mi-saison 9, lorsque le shérif disparaît après l'explosion du pont. Il n'empêche que Rick sera de retour au cinéma dans une trilogie, The Untitled Walking Dead Rick Grimes Movie Project.

Les deux frères du royaume des zombies pourront-ils alors se retrouver au cinéma ? Pour Norman Reedus, "cela ne fait aucun doute". "C'est une famille [Rick et Daryl] et ce serait difficile que cette famille ne participe pas à la dynamique de l'histoire", poursuit-il dans son interview au média IGN.

Interviewé en novembre 2018 sur ces prochains films consacrés à Rick, Scott M. Gimple, l'ex showrunner de la série, avant déclaré : "Pour le moment, on travaille sur trois longs-métrages, mais il y a aussi une certaine souplesse. Au cours des prochaines années, nous ferons des séries spéciales tout à fait envisageables (...). Nous allons plonger dans le passé et revoir les anciens personnages. Et nous allons aussi introduire de nouveaux personnages et de nouvelles histoires." La suite, au prochain épisode !

