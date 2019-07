Dante dans les comics rejoindra Michonne et ses compagnons dans la série "The Walking Dead"

publié le 12/07/2019 à 15:47

Les comics de The Walking Dead sont finis, mais pas la série. En octobre 2019, les fans pourront regarder la saison 10 qui va accueillir un nouveau personnage auprès de Michonne, Judith, Negan et le groupe de Magna. Il s'agit de Dante, que les lecteurs et les lectrices ont déjà croisé.

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur la saison 10 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.

"Dante est quelqu'un d'espiègle, tantôt charmant, tantôt agaçant, qui peut vous envoyer son poing dans la figure, mais il a une présence intéressante dans les comics", décrit Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead au média américain Entertainment Weekly. Membre de la Colline, Dante, âgé d'une vingtaine d'années est d'une loyauté remarquable envers sa communauté. "Il aura un rôle important dans l'histoire d'Alexandrie", explique la showrunner.

Dante est membre de la Colline Crédit : Editions Delcourt

Mais "il peut être agressif et arrogant notamment avec Maggie", dont il est amoureux, continue Angela Kang. Reste à savoir si la présence de Dante confirme le retour de l'ex cheffe de la Colline (Lauren Cohan), qui a disparu de la série au milieu de la saison 9 pour permettre à l'actrice de tourner dans une série de la chaîne ABC. Les fans n'en savent pas plus pour le moment. Dans tous les cas, Angela Kang tease l'arrivée "d'autres nouveaux personnages" pour la saison 10, dont on devrait avoir une date de diffusion pendant le Comic Con de San Diego (18-21 juillet 2019).