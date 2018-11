publié le 12/11/2018 à 11:50

La saison 9 de The Walking Dead accueille de nouveaux arrivants. Un groupe de survivants dirigé par Magna, bien connu des lecteurs et des lectrices de comics. Pour les autres, Angela Kang, la showrunner de la série, a donné quelques détails à EW. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Nous n'avons pas fini de découvrir le monde de The Walking Dead. 6 ans après la disparition de Rick, Judith vient en aide à Magna, Yumiko, Luke, Connie et Kelly. Des survivants qui viennent de perdre un de leurs membres, Bernie, et dont la cheffe, Magna, a fait de la prison avant le début de l'épidémie. Cela ne veut pas dire qu'ils sont radicalement opposés à nos héros et héroïnes.



"Ils [le groupe de Magna] sont similaires à nos personnages [Michone, Daryl, etc...] car ils ont réussi à survivre pendant un long moment. Ils sont très soudés et se considèrent comme une famille", démarre Angela Kang. En même temps, on sent que ces nouveaux personnages en ont sacrément bavé. "Ils ont été laissés de côté au fil des ans parce qu'ils n'ont jamais trouvé un lieu qui pourrait devenir leur maison, à la différence de nos personnages", poursuit la shworunner. Ont-il perdu d'autres compagnons en plus de Bernie ? Que leur est-il arrivé à Coalport ? Et peut-on vraiment leur faire confiance ? Seul l'avenir nous le dira.

Luke va injecter "une légèreté" à la série

Dan Folger incarne Luke Crédit : Gene Page / AMC

Si Angela Kang préserve le secret autour du passé de Magna, elle a tout de même donné quelques indices sur Luke, ancien professeur de musique. "La série peut être très sérieuse de nombreuses fois, mais cette année, nous voulions nous centrer un peu plus sur les personnages qui se servent de leur humour pour survivre et se sortir des situations périlleuses. Il utilise l'humour pour désarmer ses adversaires et se faire rapidement des amis et des alliés", explique-t-elle. Mais, reste à savoir si cet humour sera efficace contre les Chuchoteurs, dont l'arrivée se précise.