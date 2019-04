publié le 01/04/2019 à 08:54

Ce n'est pas une blague du 1er avril, mais la saison 9 de The Walking Dead est terminée. La saison la plus forte en rebondissements (départs de Rick et Maggie, épisode 15 avec les piques) s'achève avec Storm, où une tempête de neige s'abat sur le monde post-apocalyptique. Attention, la suite contient des spoilers.



Norman Reedus annonçait un épisode 16 "visuellement explosif". Après la diffusion de Storm, certains et certaines pourront se demander ce que l'interprète de Daryl entendait par là. Aucune explosion, ni confrontation contre les Chuchoteurs ne se verront dans ce season finale. Si ce n'est une cheminée, dont le conduit est bouchée à cause de la tempête, mais les fans ont déjà vu plus spectaculaire dans la série, comme la destruction du pont de Rick dans l'épisode 5.

Storm se déroule plusieurs mois après l'épisode traumatisant des piques. Le Royaume tombe en ruine. La communauté, endeuillée après la mort d'Henry est donc escortée par Alexandria et la Colline, vers la Colline. À Alexandria, le froid glacial oblige les habitants à se réfugier dans une maison chauffée.

Une mission périlleuse illusoire

Très vite, l'escouade du Royaume-Alexandria-Colline est en danger. Tempête violente, pas assez de vivres, survivants à bout de forces. Pour se rendre au plus vite à la Colline, il faut traverser la terrible frontière des Chuchoteurs. On s'y attend, nos protagonistes ne devraient pas marcher longtemps sur la terre d'Alpha avant d'être attaquée. Que nenni.



Une attaque de zombies rapidement maîtrisée, une traversée d'une rivière gelée sans craquements... Tous les dangers qui généralement se passent dans de telles situations, sont inexistantes et on n'a pas vraiment peur pour nos protagonistes. Ils arrivent à la Colline, qui n'a toujours aucune nouvelle de Maggie, pourtant au courant des drames précédents grâce à une lettre que la Colline lui a envoyée.

Lydia sauvée par Carol Crédit : Gene Page/AMC

Hors la mission "périlleuse", Lydia est littéralement au bord du suicide. Écrasée par la culpabilité, rejetée par les membres de la Colline et du Royaume, l'adolescente n'en pleut plus.



Une première fois, elle s'éclipse du groupe pour être mordue par un zombie. Carol la trouve et "la sauve". La deuxième fois, Lydia demande à Carol de la tuer. "C'est à cause de moi si tu as perdu ton fils", explique calmement l'adolescente qui poursuit " Henry a dit que j'étais une fille bien. Je suis faible, comme l'a dit ma mère".

Malgré sa peine et sa perte, Carol prend la main de Lydia et la rassure ; "Tu n'es pas faible". Un instant protecteur et maternel, qui montre une nouvelle fois à quel point Carol est une héroïne puissante.



Negan devient enfin un héros

Negan est donc bel et bien sorti de prison ! Crédit : Gene Page/AMC

On l'attendait ce moment pour Negan. Libéré pour éviter de mourir de froid, l'ancien chef des Sauveurs montre enfin à quel point il est devenu un héros. Le petit groupe d'Alexandria doit traverser la rue en pleine tempête.



Attachés les uns avec les autres, les voici parti. Judith entend les aboiements de Dog, que lui a confié Daryl avant de partir pour le Royaume. Ni une, ni deux, la petite fille se jette dans la tempête pour récupérer le chien. Negan s'élance à sa poursuite, se prend un parpaing dans la jambe, mais sauve merveilleusement Judith. Il la porte, la protège du froid en l'enroulant dans ses manteaux et tient la laisse de Dog.



On pourrait penser qu'en se déshabillant avec ce froid, Negan va mourir, en héros. Les happy endings existent parfois au monde des zombies, puisque Negan, Judith et Dog sont sains et saufs. Michonne remercie Negan à son arrivée à Alexandria. Peut-être que Negan n'aura pas besoin de retourner derrière les barreaux pour la saison 10.

Un nouveau saut dans le temps

Le Royaume est désormais à la Colline, qui n'a toujours pas de chef depuis les morts de Jésus puis Tara. Alors qu'Ezekiel a demandé à Daryl de quitter le groupe pour lui permettre de renouer avec Carol. Mais, c'est elle qui quitte Ezekiel. La survivante fait son retour à Alexandria, qu'elle avait quitté il y a plusieurs saisons. Daryl, Carol et Lydia deviendront sûrement un trio attachant et toujours aussi badass dans la saison 10.



Pour les dernières minutes de l'épisode 16, nous avons droit à un nouveau saut dans le temps. La neige a fondu et les arbres sont de nouveau verts. Dans le campement des Chuchoteurs, qui vivent comme à l'ère Préhistorique, Alpha et Beta discutent. "Ce changement d'air a été bénéfique pour la meute et pour toi", démarre le lieutenant. Les Chuchoteurs ont-ils "déménagé" après l'épisode des piques ou Beta fait-il référence à la Terreur qu'ils ont réussi à installer ? On n'en saura pas plus.



Alpha poursuit : "Il faut que je sois encore plus forte pour la suite", en tendant son bras à Beta, qui va la battre et la marquer exactement comme Lydia. La scène dérange. Alpha prépare-t-elle sa revanche parce que nos héros ont traversé sa frontière ? La showrunner Angela Kang réussit à nous captiver pour la saison 10.

Le twist final

Ezekiel et Judith discutent par la radio, preuve que les Communautés peuvent de nouveau communiquer ensemble et se soutenir. Après leur conversation, Ezekiel quitte la table, laissant la radio allumée.



Elle se met à grésiller et on entend une voix féminine : " Allô ? Ceci est un appel général. Quelqu'un m'entend ?". Puis boum, générique de fin. Qui parle ? À quel groupe peut-elle appartenir ? Les cerveaux de fans de The Walking Dead auront le temps d'y réfléchir avant la diffusion de la saison 10, probablement pour octobre 2019.