publié le 17/07/2019 à 14:43

La saison 10 de The Walking Dead dévoile enfin une première image. Le média américain Entertainment Weekly a diffusé un cliché de Michonne (Danai Gurira) en pleine action. De quoi augmenter l'impatience des fans avant la sortie d'un teaser lors du Comic-Con de San Diego, le 19 juillet 2019.

Qu'est-ce qui brûle derrière la survivante ? Michonne a-t-elle tranché un zombie ou un Chuchoteur ? La showrunner Angela Kang a donné quelques indices dans un entretien pour EW.

"Dans cette saison, nous continuons à explorer les éléments naturels et leurs conséquences dans le monde [comme la tempête de neige dans la saison 9]. Le feu est l'un de ces éléments qui intervient de différentes façons et qui change l'histoire d'une manière très excitante", précise-t-elle. Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur cette prochaine saison, qui devrait être marquée par le départ de Michonne et le retour de Maggie.

Michonne dégaine son sabre dans la saison 10 de "The Walking Dead" Crédit : JACKSON LEE DAVIS/AMC