publié le 22/08/2019 à 12:08

Après Rick, Maggie et bientôt Michonne, The Walking Dead va-t-elle subir un autre départ ? Selon le média américain Vulture, Christian Serratos, l’interprète de Rosita Alvarez a obtenu le rôle principal de la prochaine mini série Netflix : Selena: The Series.

Comme le précise Vulture, Selena: The Series sera consacrée à l'histoire de Selena Quintanilla, surnommée "La reine de la musique Tejano", assassinée sauvagement la veille de ses 24 ans, en 1995. Son histoire avait déjà été adaptée au cinéma en 1997 avec Jennifer Lopez dans le rôle-titre.

Pour le moment, on ignore quand le tournage de Selena: The Series démarrera et si Christian Serratos aura des problèmes de planning avec The Walking Dead. Si c'est le cas, la survivante présente dans la série depuis la saison 4, pourrait quitter le show, comme Lauren Cohan (Maggie) pour Whiskey Cavalier. Christian Serratos n'a pas commenté la nouvelle, tout comme la production de The Walking Dead. Les fans retiennent leur souffle en attendant d'en savoir plus.