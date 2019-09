publié le 18/09/2019 à 17:00

Plus quelques semaines avant la saison 10 de The Walking Dead. Après une saison 9 aux audiences en berne, la showrunner Angela Kang et la chaîne américaine AMC ont un gros défi à relever. Passionner de nouveau le public qui commence à bouder la série, surtout après le départ de Rick Grimes, héros central du show.

Pour autant, il faut reconnaître que l'arrivée des Chuchoteurs dirigés par Alpha a redonné un coup de fouet, plutôt de sang, à la série. Alpha, tout en cruauté, est la méchante la plus redoutable de The Walking Dead. Après le massacre de la Colline (épisode 15, saison 9), l'héroïne a réussi à imposer une dictature silencieuse aux communautés, qui essayent tant bien que mal de mettre en place la riposte. Quelles surprises peut encore nous réserver cette saison 10 ?

S'il faudra bien évidemment patienter jusqu'au 7 octobre 2019, nous avons choisi les moments que nous aimerions découvrir dans cette saison 10, afin de dynamiser le show, et répondre enfin à des mystères que les shworunners traînent depuis de nombreuses saisons.

1. Le mystère de l'hélicoptère enfin résolu

Jadis et le mystérieux hélicoptère dans l'épisode de la saison 9 Crédit : capture d'écran YouTube

Apparu plusieurs fois entre les saisons 1, 8 et 9, cet hélicoptère reste l'un des gros points d'interrogation de la série. On sait néanmoins que Jadis était en contact avec le pilote depuis un certain temps et qu'elle a réussi à négocier son billet vers une destination inconnue, en embarquant Rick avec elle. Jadis a d'ailleurs mis en place un trafic d'humains avec cet hélicoptère, puisque dans l'épisode 3 de la saison 9, on append qu'elle utilise les lettres A et B pour différencier deux groupes. On aimerait enfin savoir le fin mot de cette histoire et surtout si l'hélicoptère est bel et bien lié au Commonwealth, cette super-communauté que dirigerait Georgie, apparue dans la saison 8.

2. Le retour de Maggie

Maggie a quitté la saison 9 de "The Walking Dead" pendant l'épisode 5 Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Partie précipitamment de la saison 9 car Lauren Cohan devait tourner la série Whiskey Cavalier (pour ABC), Maggie a loupé trop de drames pour sa communauté. Et il est temps qu'elle revienne parmi les siens, endeuillés. Maggie a été une cheffe emblématique de la Colline et plus que jamais la Communauté a besoin de se réunir, après les massacres perpétrés par les Chuchoteurs et l'arrivée du Royaume. On sait simplement que Maggie est partie avec son fils Hershel dans une communauté portuaire, sur les conseils de Georgie. Son retour, teasée par la showrunner, donnerait aussi des détails sur cette mystérieuse héroïne.

3. La vengeance de Carol

Carol dans un nouvel extrait de la saison 10 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Alpha ne peut s'en sortir après avoir massacré les membres de la Colline, dont Henry, le fils adoptif de Carol et Ezekiel. L'héroïne a survécu a tellement d'épreuves et de deuils dans sa vie, qu'elle mérite amplement de se venger. Certes, cela ne sera pas facile, puisque répondre par la violence et le sang à Alpha serait se rabaisser à son niveau de brutalité. Mais il faut avouer qu'on aimerait au moins que Carol lui mette une sacrée raclée.

4. Encore plus de duo Judith-Negan

C'est une alliance improbable qui pourtant est convaincante. La fille de Rick et son ancien ennemi juré partagent la même passion pour le langage fleuri et la castagne. Malgré son jeune âge, Judith tient tête à Negan sans ciller, n'hésite pas à lui tirer dessus et n'est pas le moins du monde effrayée par l'ancien chef des Sauveurs. C'est en partie pourquoi Negan tient autant à la fillette. Et leurs scènes sont toujours jubilatoires, aussi bien pour les dialogues punchy que les scènes avec plus d'émotions, comme lorsque Negan part chercher Judith au beau milieu de la tempête et qu'il la sauve d'une mort certaine (épisode 16, saison 9).

5. L'arrivée du Commonwealth

Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

Depuis la saison 8, les producteurs de The Walking Dead glissent des indices sur le Commonwealth. Clef de voûte de l'arc narratif nommé The New World Order ("le Nouvel ordre mondial"), ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements. Une façon ingénieuse d’agrandir le monde de The Walking Dead, et que les fans prennent enfin un bol d'air frais après ces dernières saisons à péricliter dans les mêmes lieux.

6. Des moments entre Carol et Daryl

Daryl et Carol, les meilleurs amis de la série Crédit : AMC

Carol et Daryl sont et resteront meilleurs amis dans la suite de la série. "Leur amitié est l'une des plus fortes de la série. Ils se font confiance, ils s'aiment, ils sont vraiment les meilleurs amis du monde", explique Angela Kang. La bande-annonce de la saison 10 annonce d'ores et déjà des moments de complicités et d'une légèreté bienvenue dans l'univers des zombies. Ils font partie de ces duos qui s'entendent si bien, que vous le ressentez dès qu'ils arrivent dans une scène (...) Chaque fois que vous les mettez ensemble, vous comprenez immédiatement tout ce qu'ils ont vécu et affronté en tant que partenaires", résume la showrunner.