Rick Grimes (Andrew Lincoln) ne serait pas le seul personnage de The Walking Dead à débarquer au cinéma. Lors du Comic-Con de San Diego, Jeffrey Dean Morgan a confié au média américain Comic Book, que la chaîne américaine AMC envisageait de réaliser un film sur Negan.

"Je sais le sujet [un film sur Negan] a été abordé. Mais, il faut le faire avant que je vieillisse, c'est-à-dire bientôt, car je ne pourrai plus incarner le jeune Negan", explique l'acteur que l'on retrouvera dans la saison 10. Robert Kirkman, le créateur des comics a d'ailleurs sorti Here Negan, une mini-série consacrée au passé du personnage.



Ce film sur Negan pourrait donc être adapté des comics et être centré sur le passé de celui qui a incarné le psychopathe à la batte pendant de nombreux épisodes de la série. Ce serait l'occasion d'en savoir plus sur sa femme Lucille, décédée après l'épidémie, et ses débuts en tant que chef des Sauveurs. Negan aborde son passé une fois dans la saison 8, lorsqu'il se retrouve en compagnie de Gabriel. Depuis, Negan a entamé le long chemin de la rédemption et devrait être un membre intégré à la communauté d'Alexandria dans la saison 10.