publié le 11/09/2019 à 15:31

L'Amour va-t-il s'inviter entre Carol et Daryl ? C'est ce que pensent de nombreux fans de The Walking Dead. Et les extraits de la saison 10 dans les bandes-annonces sèment le doute. Interviewée par le média américain EW, la showrunner Angela Kang donne enfin une réponse. Attention, la suite contient des spoilers.

Quitte à décevoir une partie du public de The Walking Dead, Carol et Daryl sont et resteront meilleurs amis dans la suite de la série. "Leur amitié est l'une des plus fortes de la série. Ils se font confiance, ils s'aiment, ils sont vraiment les meilleurs amis du monde", explique Angela Kang.

Si la showrunner reconnaît que les fans aimeraient voir le couple Daryl-Carol, elle précise qu'ils partagent "un lien très fort", mais que leur voyage au pays des zombies n'a pas de destination romantique. "J'aime les voir ensemble (...) Ils font partie de ces duos qui s'entendent si bien, que vous le ressentez dès qu'ils arrivent dans une scène (...) Chaque fois que vous les mettez ensemble, vous comprenez immédiatement tout ce qu'ils ont vécu et affronté en tant que partenaires", conclut la showrunner.