Luke et Judith dans la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 26/07/2019 à 10:50

Que va-t-il se passer dans la saison 10 de The Walking Dead ? Après la longue bande-annonce haletante du Comic-Con, la chaîne américaine AMC a dévoilé le synopsis officiel des futurs épisodes. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

"C'est maintenant le printemps, quelques mois après la fin de la saison 9, quand notre groupe de survivants a osé traversé le territoire des Chuchoteurs pendant le terrible hiver", démarre le synopsis des prochains épisodes, confirmant ce que des fans avaient pu deviner avec la bande-annonce. Il y a un petit saut dans le temps, comparé aux saisons 8 et 9 puisque Rosita a accouché et la nature a repris ses droits sur la neige de la fin de la saison 9.

"Les Communautés rassemblées subissent encore les traumatismes de l'horrible prise de pouvoir d'Alpha, et respectent à contrecœur les nouvelles frontières qui leur sont imposées, tout en s'organisant comme une milice pour se préparer à une bataille inévitable", conclut le synopsis. Cette saison 10 ne devrait donc pas épargner les fans entre le départ de Michonne et cette guerre contre les Chuchoteurs. Retenez-votre souffle, The Walking Dead revient à partir du 7 octobre 2019 sur OCS.