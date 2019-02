Andrew Lincoln dans l'épisode "What comes after" de "The Walking Dead"

publié le 06/11/2018 à 08:08

Depuis la diffusion de l'épisode 5 de The Walking Dead, les fans sont sous le choc. Entre fantômes du passé et blessure sanglante, What comes after a de quoi surprendre le public, qui boude depuis un certain temps la série zombifique. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Andrew Lincoln peut enfin se confier sur l'épisode 5. Diffusé le lundi 5 novembre sur OCS, il possède un final surprenant sur le shérif. Après son sacrifice et l'explosion, il est récupéré par Jadis qui l’emmène dans un lien inconnu, à bord de l'hélicoptère. La suite se déroule au moins 10 ans après la disparition de Rick, puisque Judith a bien grandi et porte désormais fièrement le chapeau de son frère, un sabre comme Michonne et le pistolet de son père.

"Je suis heureux [après la diffusion de l'épisode 5] (...) Au départ, j'étais un peu prudent par rapport aux retours dans le passé avec les hallucinations, mais à partir du moment où ils [Shane, Hershel, Sasha] sont arrivés, ça a pris sens. Et c'était une manière magnifique et brillante de finir mon mandat dans la série", démarre Andrew Lincoln à EW.

La suite des aventures de Rick au cinéma

Pour autant, l'acteur n'a pas fini de vous surprendre puisqu'une trilogie sur le shérif est attendue au cinéma. "Quand j'ai réalisé que je ne pourrai pas donner plus de temps [à la série] parce que je devais retourner auprès de ma famille, je me suis rendu compte que j'aillais regretter d'avoir tourné une saison plus courte que d'habitude (...) J'ai donc proposé : 'Pourquoi pas faire un film?'. C'était l'année dernière et c'est ce n'est qu'à la fin 2017 qu'ils [la production] ont déclaré : 'Faisons-le'", poursuit l'acteur.



Pour le moment, le synopsis de cette trilogie n'a pas encore été complètement peaufiné. Andrew Lincoln devrait revoir d'ici quelque temps Scott M. Gimple, l'ex-showrunner de la série, responsable maintenant de l'extension du show à travers d'autres séries et films. "On va devoir une conversation très bientôt parce que je crois qu'on va démarrer la production l'année prochaine".