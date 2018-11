publié le 01/11/2018 à 17:10

Que trafique Anne dans cette nouvelle saison de The Walking Dead ? Dans l'épisode 3 de la saison 9, l'ancienne cheffe des Scavengers négocie avec le pilote de l'hélicoptère. Pour "gagner" son billet, elle doit apporter un "A". Une lettre déjà vue dans les précédentes saisons, qui devrait servir à différencier deux groupes de personnes. Attention, la suite contient des spoilers.



Alors que les fans attendent impatiemment de découvrir le mystère de l'hélicoptère, Pollyanna McIntosh (Anne) a confirmé la théorie la plus populaire autour des groupes "A" et "B". "C'est un outil pour aider à différencier deux groupes de personnes. Je ne peux rien dire d'autre", a-elle expliqué lors d'un panel pour The Walking Dead à Atlanta, le week-end du 26 octobre 2018. A permettrait de rassembler les leaders comme Rick et Negan, et B les suiveurs, voire les personnes faibles physiquement.

Reste maintenant à savoir quel sort est réservé aux A et aux B, et pour quel groupe. Les Chuchoteurs, qui seront les nouveaux ennemis de nos héros dans la saison 9, ou bien le Commonwealth, ce groupe ultra-technologique dirigé par Géorgie (apparue dans la saison 8) ? Encore un peu de patience.