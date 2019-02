publié le 11/02/2019 à 08:28

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Adaptation, l'épisode 9 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Les fans auront attendus deux mois avant le retour de The Walking Dead. Alors que la série est renouvelée pour une saison 10, la saison 9 se poursuit entre nouveaux ennemis et retournements de situation.



Comme vu dans les teasers, Adaptation démarre quelques minutes après l'épisode 8 qui se terminait par la mort de Jésus, dans un cimetière cerné de Chuchoteurs. La suite, se déroule à la Colline, Alexandria et le Sanctuaire, l'ancien repaire des Sauveurs de Negan. La showrunner Angela Kang pose en 49 minutes d'épisode, de nouvelles bases plutôt solides pour la suite de la saison 9.

Negan déchante

On ne saura probablement jamais qui a délivré Negan à Alexandria. L'ex-leader des Sauveurs quitte la ville, pour découvrir ce nouveau monde que lui avait vanté Rick dans la saison précédente. Avant de se rendre sur les routes, Negan rencontre Judith Grimes, toujours aussi badass et touchante. La fillette armée sait qu'il n'y a rien pour Negan au-delà d'Alexandria, mais, elle accepte de le laisser partir, non sans le "menacer" : "Si je te revois, je tire".

Le pauvre Negan enchaîne déconvenues sur déconvenues. Ses vivres sont souillées par un zombie cul-de-jatte, il est poursuivi par des chiens errants et son ancien repaire tombe en ruine. Tout cela en portant une nouvelle veste de cuir (pour remplacer celle qu'il portait dans les saisons 7 et 8), qu'il a eu le temps d'emporter avant l'arrivée des chiens, puis des zombies.



Jeffrey Dean Morgan montre une nouvelle fois son talent d'acteur : le brutal Negan fait maintenant pitié. Seul à sa table, où jadis il martyrisait ses lieutenants, seul où qu'il aille, son visage montre qu'il n'est plus le même homme et qu'effectivement rien ne l'attend ici. Contre toute attente, il décide de retourner dans sa cellule d'Alexandria, escorté par Judith.

Vers une réconciliation de la Colline et Alexandria

Les deux communautés se rapprochent dans l'épreuve Crédit : Jackson Lee Davis (AMC)

Les fans devraient bientôt découvrir pourquoi les deux Communautés se sont séparées, après la disparition de Rick. Nul doute parce qu'une ou l'autre avait accepté un groupe inconnu entre ses murs et que la situation a dégénéré. C'est ce que semble sous-entendre Aaron à Michonne : "Je n'avais pas compris, mais tu avais raison. Il vaut mieux rester derrière nos quatre murs et protéger ceux qui nous sont chers". Tara, devenue cheffe de la Colline, remercie Michonne pour son aide. Des remerciements sincères, qui devraient bientôt enterrer la hache de guerre. Daryl reste d'ailleurs à la Colline, sur l'ordre de Michonne. Une mission de protection, mais surtout de geôlier, puisque nos compagnons ont réussi à capturer une jeune Chuchoteuse.



Dans un autre registre, Rosita avoue à Siddiq qu'elle est enceinte, et qu'il est le père. Les deux survivants ont eu une liaison avant que Rosita et Gabriel (resté à Alexandria) se mettent ensemble. La grossesse de Rosita et la paternité de Siddiq, Eugene a tout entendu, alors qu'il s'apprêtait à déclarer sa flemme à la survivante.



La série de zombies deviendra-t-elle une sorte de Gossip Girl et 90210 avec des grossesses cachées et des amours contrariés ? L'avenir nous le dira.

Le mensonge de Lydia

Lydia, la jeune Chuchoteuse dans l'épisode 9 Crédit : capture d'écran YouTube

On le comprend à la minute où Lydia se met à pleurer : elle ment. La Chuchoteuse se rend à Michonne et Daryl, qui ont décimé son groupe en deux coups de sabre et d'arbalète. Michonne, qui ne fait confiance à personne, demande à Daryl de rester à la Colline pour interroger la prisonnière, et la tuer si elle continue de mentir. Lydia, qui au départ explique que 10 personnes formaient son groupe et qu'aucun n'avait de prénom, cache la vérité sous ses larmes de crocodile. Une fois Daryl parti, la prisonnière révèle son prénom à Henry. Daryl entend toute la conversation et on se doute qu'il va redoubler d'ingéniosité pour découvrir qui est Lydia.



L'épisode se termine mal pour Luke et Alden. Alors qu'ils pensent suivre une piste laissée par Yumiko, ils tombent dans un piège des Chuchoteurs. Alpha et ses sbires, les attendent dans la forêt. Et les deux survivants ne peuvent rien à part se rendre : Alpha est armée et n'hésitera sûrement pas à tirer.