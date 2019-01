Anne et le mystérieux hélicoptère dans "The Walking Dead"

publié le 24/10/2018 à 08:01

C'est l'un des plus grands mystères de ce début de saison 9. L'identité des "A" et des "B" mentionnée par Anne dans l'épisode 3 de The Walking Dead. Attention, si vous n'avez pas vu Warning Signs, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Le mystère de l'hélicoptère de The Walking Dead semble bientôt résolu. Anne contacte de nouveau le pilote dans l'épisode 3. Mais, pour qu'elle puisse être emmenée on ne sait où à bord de l'engin, elle doit apporter un "A". Première lettre de l'alphabet, on la voit déjà sur l'hélicoptère déjà aperçu dans la saison 1, puis la saison 8 et le 2e épisode de la saison 9. Dans ce dernier, on remarque d'ailleurs que la lettre A orne l'engin, lorsqu'Anne essaye de contacter le pilote.

Et avant d’assommer le Père Gabriel, qui refuse de la suivre dans "son monde meilleur", Anne explique : "C'est marrant je pensais que tu étais un B". Preuve que les deux lettres utilisées pour différencier deux groupes. Mais dans quel but ? N'oublions pas que Gabriel accuse Anne d'avoir mis en place un trafic d'humains, qui serait lié aux deux lettres. Avant d'en savoir plus dans l'épisode 4 du 29 octobre 2019, RTL Super mène l'enquête.

On a déjà vu plusieurs fois la lettre A

Les fans de The Walking Dead l'auront remarqué, la première lettre de l'alphabet est assez présente dans la série. Principalement dans l'épisode 16 de la saison 4 qui s'intitule A. Souvenez-vous, le groupe de Rick est alors enfermé dans un wagon de Terminus, lieu dirigé par un groupe de cannibales. Sur le wagon, la lettre A est inscrite. On la retrouve ensuite dans la saison 7, sur la tenue de Daryl, alors prisonnier par les Sauveurs et dans la saison 8, sur le container où est enfermé Rick chez les Scavengers.

Jadis inscrit un "A" sur le container où Rick est prisonnier Crédit : capture d'écran AMC

La lettre n'augure donc rien de bon pour les héros et les héroïnes de The Walking Dead. Dans la saison 4, ils sont en effet coincés dans ce wagon avant de probablement être dévorés par le groupe de Terminus, Daryl est nourri avec de la pâté pour chiens par les Sauveurs avec son uniforme orné d'un A et Rick, enfermé par Jadis était vraisemblablement voué à un triste sort.

Deux lettres pour classer les gens

"A et B sont lié au trafic d'humain dans lequel est impliquée Jadis [maintenant nommée Anne], c'est une manière de différencier les gens", explique d'ailleurs la showrunner Angela Kang au média EW avant de poursuivre "Sans dévoiler ce qu'il en est, nous savons que Rick est un" A "et Negan aussi est un 'A.' Jadis pensait que Gabriel était un 'B' mais elle a changé d'avis. Je vous laisse extrapoler à partir de là." A pourrait être pour les leaders [comme Rick et Negan] et B les suiveurs.

Pour les Chuchoteurs ou le Commonwealth ?

Alpha et Beta dans "The Walking Dead" Crédit : Image Comics

C'est l'hypothèse la plus populaire auprès des fans et des médias outre-Atlantique. La lettre A serait pour Alpha (la cheffe des Chuchoteurs) et B pour Beta, son bras droit. Dans les comics, ce sont les ennemis les plus redoutables de Rick et ses compagnons. Un groupe brutal qui survit en se camouflant avec des restes de zombies et en chuchotant. Si cette théorie est la bonne, les Chuchoteurs sont donc présents depuis bien longtemps dans la série et ils seraient en réalité, les grands "boss" du monde post-apocalyptique.



À moins que A et B servent au Commonweatlh, le groupe avancé technologiquement, qui serait introduit par Georgie dans la saison 8. Seule une personne dotée de solides capacités physiques et intellectuelles pour en faire partie,



Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

Qu'arrivent-ils ensuite aux "A" et aux "B" ?

Il faudra sûrement encore patienter jusqu'à l'épisode 4 pour en savoir plus. Mais, cela risque de n'augurer rien de bon pour les deux groupes. Sur le forum de fans Reddit, un internaute a suggéré que A était utilisé pour les personnes loyales, fortes et utiles. B serait pour les traîtres, par exemple qui volent des organes, ou des personnes faibles. Les A seraient obligés de travailler à des postes stratégiques tandis que les B écoperaient de tâches ingrates. Rendez-vous le 29 octobre 2018 pour en savoir plus.