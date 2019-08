publié le 27/08/2019 à 06:45

"Personne ne disparaît vraiment". Cette réplique de Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi est plus que jamais au cœur de la saga. Alors qu'on pensait l'Empereur mort depuis des décennies, voilà qu'il fera son retour dans L'Ascension de Skywalker.

C'est lui qu'on entend rire à la fin de la première bande-annonce de Star Wars 9. Lui encore qui observe le combat entre Rey et Kylo Ren sur la première affiche du film. Et lui de nouveau qui s'adresse à l'un de ces deux protagonistes dans le nouveau teaser du film. Mais, comment Palpatine peut-il faire son retour ?

Si on doit attendre la sortie du film, le 18 décembre 2019, pour le découvrir, Daisy Ridley (Rey) en dit un peu plus sur son rôle. "Il est plus le plus grand méchant de l'histoire de Star Wars. Maintenant qu'on a fini le film, je me dis qu'on ne pouvait faire autrement [de le faire apparaître]. Cela devrait être fait ainsi. Mais, il a un rôle très important dans l'intrigue du film. Ce n'est pas qu'une apparition, tout est expliqué", confie l'actrice à IGN.

Un retour lié au thème de la rédemption

Pour Kelly Marie Tran (Rose Tico), l'histoire de l'Empereur dans Star Wars 9 est lié "à la rédemption". L'actrice n'en dit malheureusement pas plus à IGN, car elle se rend compte qu'elle donne déjà trop de détails... Que peut-on en déduire ?

Ce retour de l'Empereur pourrait avoir un écho à Dark Vador dans Le Retour du Jedi. C'est, en effet, en l'affrontant pour sauver son fils que le Seigneur Sith accède à la rédemption et abandonne le Côté Obscur. Si J.J. Abrams veut rendre hommage à l'épisode 6 et utiliser de nouveau ce thème, il peut avoir décidé que Kylo Ren se sacrifie pour sauver Rey, dans un ultime combat contre l'Empereur. Le fils de Leia et Han sera ainsi pardonné, même pour son parricide, et reviendra dans la Lumière en tant que Jedi. Comme son grand-père des années auparavant.

Ce serait une fin un peu trop facile pour la saga Skywalker, car elle serait calquée sur la fin de l'épisode 6, mais en même temps ce serait une scène pleine d'hommages à tous les représentants de cette famille, qui a fasciné des générations de fans depuis 1977.