VIDÉO - "American Horror Story", saison 8 : un générique apocalyptique dévoilé

publié le 07/08/2018 à 13:10

Après la maison hantée de la saison 1, les sorcières, l'asile, le cirque, etc. American Horror Story se prépare à exploiter une nouvelle thématique horrifique. Comme son nom l'indique, la saison 8 de la série à succès de Ryan Murphy va s’intéresser à l'Apocalypse.



Une première vidéo, présentant les visuels du générique, a été dévoilée lundi 6 août 2018. Les fans de la série reconnaîtront la musique emblématique de la saga et les visuels toujours très léchés et angoissants des saisons précédentes.



Un fœtus, un cœur et une main noire, quasi démoniaque sont au premier plan de ce générique. Le sablier rempli de cendres évoque la fin du monde. Les scorpions, les crânes et le pentacle inversé offrent d'autres symboles liés à la mort et à l'Apocalypse.

Dernier clin d’œil très intelligents des créateurs, la vidéo - qui fait la place belle à une explosion nucléaire - a été publiée un 6 août, date anniversaire de la destruction d'Hiroshima par le feu atomique en 1945. La saison 8 sera diffusée à partir du 12 septembre sur FX aux États-Unis.