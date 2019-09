"Star Wars 9" : Leia est-elle la Maître Jedi de Rey ? La rumeur qui enfle

Rey et Leia dans la bande-annonce de "The Rise of Skywalker"

publié le 05/09/2019 à 06:51

La Force de Rey continue de questionner les fans de la saga Star Wars. Après avoir eu un bref entraînement avec Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi sur la planète Ahch-To, l'héroïne incarnée par Daisy Ridley aurait un nouveau Maître dans Star Wars 9, comme le révèle le site Making Star Wars. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Après avoir été Princesse, puis Générale Organa, Leia devrait être une Maître Jedi dans L'Ascension de Skywalker. C'est elle qui poursuivrait la formation de Rey, dans les pas de son frère, revenu à la Force à la fin des Derniers Jedi.

Dans le trailer diffusé à la D23, on remarque d'ailleurs une séquence où Rey s'exerce avec son sabre laser, dans la planète-jungle, face à une sphère d'entraînement. Un droïde similaire à celui qu'affronte Luke dans Un nouvel espoir (épisode 4). Cette scène confirmerait ainsi la rumeur de Making Star Wars sur le nouveau rôle de Leia : on ne la voit pas à l'image, mais elle serait postée près de Rey et lui indiquerait comment réussir à éviter les tirs de la Sphère. Mais, Rey semble ici avoir laissé l'impatience l'envahir, à tel point qu'elle lance son sabre pour détruire le droïde.

Rey lors de sa formation Jedi avec une Sphère d'entraînement Crédit : capture d'écran YouTube

Luke aurait formé Leia à l'art Jedi dans le passé

Cette rumeur de Leia Maître Jedi de Reyn on la retrouve dans un post du forum Reddit. Un internaute prétend que de nombreuses sources de Lucasfilm lui auraient dévoilé les grands moments de l'intrigue de Star Wars 9. Ainsi, une scène flash-back devrait d'abord nous révéler que Luke a formé Leia à l'art du sabre laser à la Force dans leur jeunesse. Cependant, l'internaute de Reddit ne précise pas comment "les jeunes Luke et Leia" pourraient apparaître à l'écran, puisque cette scène devrait se dérouler au temps des épisodes 4,5 et 6.

Leia abandonnerait l'entraînement Jedi en apprenant qu'elle est enceinte de Ben Solo. On ignore si Leia reprend ensuite sa formation auprès de son frère pendant les jeunes années de Ben, jusqu'à ce qu'il devienne Kylo Ren. Leia et Luke auraient décidé de ne pas dévoiler à Han Solo, ni à Ben, que Leia est une Jedi qui maîtrise la Force et le sabre laser. D'ailleurs, la Générale aurait elle aussi un sabre laser bleu, que Luke donnerait à Rey à un moment dans Star Wars 9.

S'il faudra encore et toujours patienter jusqu'au 18 décembre 2019 pour découvrir si ces informations sont vraies, force est de constater que ce rôle de Leia, en tant que Maître Jedi, la mettrait au "cœur de l’histoire", comme l'a expliqué J.J. Abrams.