L'Empereur Palpatine est l'un des plus puissants seigneurs noirs des Sith (côté obscur de la Force) dans les deux trilogies.

publié le 22/10/2019 à 09:51

Six mois après la première bande-annonce de Star Wars IX et un grand choc en entendant son rire machiavélique, l'Empereur fait sa première apparition. Palpatine est en effet, presque caché dans la bande-annonce finale, dévoilée au petit matin du 22 octobre 2019.



L'Empereur apparaît de dos, très rapidement. Le terrifiant personnage se trouve sur une sorte de trône volant, face à Rey. On le reconnaît par sa capuche noire, typique des Seigneurs Sith. Il est encore difficile de savoir où se déroule la scène. Selon les fuites du scénario de l'épisode IX, nous nous trouverions dans les Régions Inconnues.

Sa présence est d'abord signifiée par une image d'un trône, taillé dans la roche. C'est là qu'il attendrait Kylo Ren, comme l'annonce une des fuites du scénario de L'Ascension de Skywalker. La voix de l'Empereur retentit ensuite. C'est la deuxième fois qu'on l'entend, après sa réplique dans le trailer de la Convention Disney D23. "Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre venue, ensemble, est votre perte", déclare l'Empereur, sans nul doute à Rey et Kylo Ren. Car après tout, qui d'autre que ces deux héritiers de la Force pour détruire l'Empereur ?

L'Empereur face à Rey Crédit : capture d'écran YouTube