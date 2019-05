publié le 22/05/2019 à 16:18

Un mois après la première bande-annonce de Star Wars 9, de nouvelles images du film tant attendu sont dévoilées dans le nouveau numéro de Vanity Fair. Le 22 mai 2019, le magazine américain publie deux unes spéciales avec Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Diver), ainsi que des photos du tournage et des nouveaux personnages.



L'information la plus importante de ces clichés n'est autre que la présence des Chevaliers de Ren. Souvenez-vous on les aperçoit brièvement au cours d'une vision de Rey dans Le Réveil de La Force. On ne sait pratiquement rien de ces personnages, si ce n'est qu'ils sont probablement d'anciens apprentis de Luke Skywalker qui ont décidé d'embrasser le Côté Obscur avec Kylo Ren.

Les fans de Star Wars vont aussi découvrir Zorri Bliss, une des nouvelles héroïnes de la saga incarnée par Keri Russell. On ignore encore si elle est avec le Premier Ordre ou la Résistance. Une photo présente le Général Pryde interprété par Richard E.Grant, qui pose à côté du Général Hux (Domhnall Gleeson).

Your first look at #StarWars: The Rise of Skywalker is here! Let Vanity Fair introduce you to the final chapter in the Skywalker saga. Photographs by Annie Leibovitz. Story by Lev Grossman. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/OyQKDN69eR — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 mai 2019

Un nouvel affrontement entre Rey et Kylo Ren

Si J.J. Abrams ne donne pas de détails sur le lien qui unit Rey et Kylo dans Star Wars 9, la photographe Annie Leibovitz a néanmoins photographié un moment important entre les deux protagonistes.



Ils s'affrontent au cours d'un duel au sabre laser, comme dans Star Wars 7, sous une pluie battante. Comme on l'a noté dans la bande-annonce, Rey a reconstruit son sabre laser détruit par sa Force et celle de Kylo dans Star Wars 8.

Poe, Lando et Chewie dans le Faucon Millenium

Star Wars 9 permettra à un autre personnage emblématique de la saga de faire son grand retour au cinéma : Lando Calrissian. Dans la première bande-annonce du long-métrage, on le voit s'esclaffer dans le cockpit du Faucon Millénium en compagnie de Chewbacca.



Un beau rappel des précédentes apparitions du pilote et du Wookie, dans L'Empire contre-attaque. Pour le moment, on ignore si Lando aura un rôle conséquent dans l'intrigue ou une courte apparition.

Luke Skywalker est de retour

On ignore si cette photo est tirée du film ou mise en scène pour Vanity Fair. Dans tous les cas, Luke Skywalker apparaît en chair et en os dans un paysage ravagé par les flammes, à côté de son fidèle droïde R2-D2. Une image qui devrait nourrir de nombreuses théories sur le retour du Jedi le plus célèbre de la galaxie, après son retour à la Force à la fin du Dernier Jedi.



Mark Hamill a bel et bien confirmé la mort de Luke, mais cette photo nous prouve que le héros va réapparaître dans l'aventure et pas nécessairement sous la forme d'un fantôme de la Force, comme Yoda dans Star Wars 8.