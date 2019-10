publié le 20/10/2019 à 17:38

C'est une interview courte, mais forte que J.J. Abrams a accordé au média américain Entertainment Weekly. Le réalisateur est en effet derrière Star Wars IX aka LE film le plus attendu de la fin 2019 et LE film qui conclut une saga intergalactique de 9 épisodes, démarrée il y a 42 ans.

Un projet colossal, avec une pression intense. "Les fins me terrifient", admet le réalisateur en démarrant son entretien à EW. Alors que les fans attendent avec impatience une nouvelle bande-annonce de l'épisode IX, J.J. Abrams essaye de les rassurer sur ce final, qui s'annonce déchirant et intense. "Il s'agit de mettre fin à cette histoire, d'une manière émotionnelle, significative et aussi satisfaisante dans le sens où elle doit répondre au plus grand nombre de questions possible".

Et des questions, les fans de Star Wars en ont des dizaines depuis la sortie du Réveil de la Force (épisode VII) : Qui est vraiment Rey, est-elle la fille de Luke ? Où est passée Maz Kanata ? Kylo Ren va-t-il revenir dans la Lumière ? Il faudra encore patienter deux mois avant d'avoir le fin mot de tout cela.

Rassurer les fans les plus sceptiques

"Si dans des années quelqu'un regarde ces neufs films, il faut qu'il regarde une histoire aussi cohérente que possible", résume J.J. Abrams, qui a rencontré George Lucas, avant d'écrire le scénario de L'Ascension de Skywalker. Il reconnaît néanmoins avoir fait de la place à l'inspiration et à l’inattendu en co-écrivant le script avec Chris Terrio.

"Bien que beaucoup de choses étaient prévues et discutées - George Lucas lui-même quand il l'a crée [la saga], il l'a voyait comme une pièce de trois actes [trois trilogies] - cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de découverte", poursuit J.J. Abrams qui conclut "Nous sommes entrés dans ce projet en sachant que cela doit être une fin. Nous n'avons pas fait de bêtises".

Une déclaration pour anticiper les futures critiques des fans après la sortie de l’épode IX.

En effet, depuis que Disney a acheté Lucasfilm, puis les épisodes VII et VIII, la communauté Star Wars a montré sur les réseaux sociaux, combien elle pouvait être violente et intransigeante. Le réalisateur Rian Johnson a été massivement critiqué. Quant à l'actrice Kelly Marie Tran, qui incarne Rose Tyco, elle a été victime de cyberharcèlement, préférant quitter les réseaux sociaux. Espérons que cet épisode IX, montrera que la galaxie Star Wars n'est pas que peuplée par les haters.