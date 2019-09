publié le 24/09/2019 à 15:38

Décidément, Star Wars 9 pourrait bientôt ne plus avoir de secrets pour les fans avant sa sortie. Entre les bandes-annonces, les affiches et les potentielles fuites, l'intrigue de L'Ascension de Skywalker commence à dévoiler ses grandes lignes.

Un utilisateur du forum Reddit, prétend d'ailleurs qu'il a de nouveaux éléments sur l'intrigue. Attention, la suite contient des spoilers, même si ces révélations sont à prendre avec des pincettes.



Selon ce "redditor" [nom donné aux utilisateurs de Reddit], Star Wars 9 débuterait par une scène flash-back où Luke formerait Leia à l'art du sabre laser et à la Force. L'entraînement se terminerait lorsque Leia révélerait à Luke qu'elle est enceinte de Ben Solo. La suite du film se déroule dans le présent, où la Résistance se serait réfugiée sur "une planète jungle". On verrait alors Rey en pleine séance de médiation. Elle essayerait ensuite d'éviter les tirs d'une sphère d'entrainement, sous les conseils de Leia. Ce qui correspondrait à la scène du dernier trailer, où Rey lance son sabre laser dans une forêt.

Rey lors de sa formation Jedi avec une Sphère d'entraînement Crédit : capture d'écran YouTube

Kylo Ren recherche "une dague" du Côté Obscur

De son côté Kylo Ren serait à la recherche d'un objet, appelé "wayfinder" dans le texte de Reddit, qui serait une dague et aurait le pouvoir Obscur de Snoke. Il parcourait toute la galaxie pour retrouver cette dague, avec l'armée du Premier Ordre, au grand dam des généraux Hux et Pryde (nouveau personnage incarné par Richard E. Grant.). Kylo Ren et son armée arriveraient sur la planète enneigée [que l'on voit dans le trailer de la D23] dans les Régions Inconnues. Il massacrerait une partie de la population pour arriver devant un Oracle. Cette créature, ressemblerait à un énorme parasite, et remettrait à Kylo Ren une sorte de "GPS", qui le guiderait par la suite à Palpatine.

La manipulation de Palpatine

Kylo Ren découvrirait Palpatine en lévitation au-dessus du sol dans une grotte. Palpatine expliquerait qu'il n'est "pas un clone, ni un homme", mais qu'il est proche de la mort. Il mentirait alors à Kylo Ren en lui faisant croire qu'il a besoin que le jeune homme retrouve Rey, sa petite-fille. Ensemble, les deux jeunes héros formeraient une "dyade de la Force", pour que Palpatine leur lègue son Empire. Ce nouveau concept de la Force serait introduit dans le film. C'est lorsque la Force crée deux personnes surpuissantes (ici Rey et Kylo Ren) qui peuvent le devenir encore plus en unissant leurs pouvoirs.

Palpatine révèle aussi à Kylo Ren, qu'il a caché une partie de sa flotte de Croiseurs interstellaires dans la galaxie. Chaque vaisseau a la puissance de feu de l'Étoile de la Mort. C'est-à-dire qu'ils peuvent détruire à eux-seuls des planètes entières. Ce serait d'ailleurs l'un des Star Destroyers de l'Empereur qui explose une partie d'une planète enneigée dans le dernier trailer de Star Wars 9.

Lando est sur la planète Passana

Passana est une nouvelle planète de la galaxie Star Wars Crédit : capture d'écran YouTube

Informé par un membre du Premier Ordre, dont l'identité est encore secrète, la Résistance serait au courant du projet de Kylo, qui veut régner sur la galaxie avec le "wayfinder". Leia demanderait alors à Rey, Finn, Poe, Chewbacca et C-3PO de se rendre sur Passana afin de rencontrer son contact, qu serait un pilote d'exception. Il pourrait les conduire à travers la galaxie jusqu'aux Régions Inconnues, où se trouverait Kylo.



Le contact de Leia serait Lando Calrissian. Il expliquerait que dans le passé, il a été à la recherche de la dague avec Luke Skywalker. Elle aurait appartenu à un Sith qui se nommerait Ochie. Sauf que les deux héros auraient échoué dans leur mission et Lando aurait perdu son enfant dans la bataille, enlevé par le Premier Ordre. Depuis tout ce temps, Lando attendrait le retour de son fils ou sa fille sur la planète. Il pourrait s'agir de Finn, qui rappelons-le a été enlevé à sa famille pour devenir un Stormtrooper ou de Jannah, la nouvelle héroïne.

Rey tuerait accidentellement Chewbacca

Le Premier Ordre attaquerait Passana, car Kylo Ren aurait senti la présence de Rey grâce à la Force. Chewbacca se ferait enlevé et emmené dans un vaisseau. Lors d'une autre bataille entre les Forces de Rey et Kylo Ren, comme dans Star Wars 8, où ils se "battent" pour récupérer le sabre laser de Luke, qui finit par se briser. Rey se laisserait envahir par la colère et détruirait le vaisseau où serait enfermé Chewbacca. Il n'y aurait aucun signe des survivants. Mais, vous vous en doutez, et si c'est le bon scénario, on découvrira plus tard que le Wookie est toujours en vie.

Le sacrifice de C-3PO

"Red C-3PO" dans le teaser de "Star Wars 9" Crédit : capture d'écran YouTube

La quête de la Résistance pour la dague autrefois détenue par Occhie, les conduirait ensuite sur la planète Kijimi, déjà vue dans les trailers. C'est là que se trouverait Zorri Bliss qui conduirait la petite troupe à une créature, capable de décrypter le langage Sith de la dague. Mais, pour y parvenir, C-3PO doit se sacrifier : en acceptant de lire le programme Sith, sa mémoire sera complètement effacée et ses yeux deviendraient donc rouges. C-3PO ne serait donc plus jamais le même et aurait tout oublié de ses précédentes aventures. Ce serait don la fin du C-3PO que les fans ont connu au cinéma.



Une autre connexion entre les Forces de Rey et Kylo Ren permettrait de découvrir que le Sith Occhie aurait été envoyé pour assassiner les parents de Rey, sur Jakku. Ne trouvant pas la fillette, il aurait enterré ses parents dans la fosse commune, comme l'a révélé Kylo Ren dans Les Derniers Jedi. Et dans la vision de Rey dans Star Wars 7, le vaisseau qui s'éloigne alors qu'elle hurle enfant, serait en réalité celui d'Occhie.

Retour sur Endor, comme "Le Retour du Jedi"

La dernière partie du synopsis dévoilé sur Reddit, explique que tous nos héros et le Premier Ordre se retrouveraient sur la lune forestière d'Endor, de l'épisode 6. C'est là qu'on découvrirait que le Général Hux travaillerait en réalité pour la Résistance depuis le début. Il sauverait Finn et Poe Dameron du peloton d’exécution. De son côté, Rey trouverait enfin l'objet tant désiré. En le touchant, elle entendrait la voix de Palpatine et aurait sa vision de Dark Rey, qui a affolé les fans.

Elle se retrouverait ensuite dans la salle du trône de l'Empereur et se battrait au sabre laser avec Kylo Ren. Rey parviendrait à blesser mortellement Kylo Ren, mais déciderait finalement de le sauver grâce à ses pouvoirs de la Force. Entre-temps, le duo sentirait que Leia serait en train de mourir et ils se rendraient tous les deux à son chevet. Leia finirait par retourner à la Force et Kylo Ren aurait une vision où Han Solo lui déclarerait qu'il n'est jamais trop tard pour revenir "du Bon Côté".