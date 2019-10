publié le 22/10/2019 à 08:58

"La saga prend fin, leur histoire vivra pour toujours". Telle est la phrase d'accroche choisie pour la bande-annonce finale de L'Ascension de Skywalker, ultime volet d'une saga de 9 épisodes, qui aura fait vibrer, pleurer et rêver des générations de fans.

Attendu dans les salles le 18 décembre 2019, cet épisode IX, qui se déroule un an après les événements des Derniers Jedi (épisode VIII), s'annonce spectaculaire et déchirant. La bande-annonce finale a d'ailleurs des images et des répliques des protagonistes qui devraient vous donner les larmes aux yeux, voire des frissons.

Cette bande-annonce fait, bien évidemment, le plein de nouvelles images dans différents lieux. On y voit Rey s'entraîner sur une planète "jungle", là où Leia, qui serait devenue sa Maître Jedi, dans ses bras. Les fans reverront une courte séquence du duel au sabre laser entre Rey et Kylo Ren sur l'épave de l'Étoile de la Mort. Mais, ce n'est pas tout. RTL Super a sorti sa loupe de la galaxie lointaine pour vous dévoiler les 6 images fortes et à absolument retenir de ce trailer.

> Star Wars : L'Ascension de Skywalker - Bande-annonce officielle (VOST)

1. La première apparition de l'Empereur

L'Empereur face à Rey Crédit : capture d'écran YouTube

Vous l'avez peut-être loupé, mais voici la première apparition de Palpatine ! L'Empereur, jeté dans l'espace par Dark Vador dans Le Retour du Jedi (épisode VI), a bel et bien survécu. Il se trouve ici sur une sorte de "trône volant", toujours encapuchonné comme ses précédentes apparitions. En lévitation face à Rey, l'Empereur est menaçant, ce qui force l'héroïne à reculer d'un pas. Ce sera surement dans cette scène que Palpatine va créer une sorte de vision du Côté Obscur où Rey se verra encapuchonnée comme une Sith, avec le double sabre laser rouge dans les mains.

2. Une apparition de Dark Vador brisée en éclats ?

Rey et Kylo Ren dans la bande-annonce finale de "Star Wars IX" Crédit : capture d'écran YouTube

Rey et Kylo Ren ont détruit Snoke dans Les Derniers Jedi. Ils se pourraient bien qu'ensemble, ils mettent de nouveau fin à une figure du Côté Obscur. On les voit dans cette image détruire une sorte de statue, qui se brise en éclats, et qui rappelle fortement Dark Vador. À moins que ce ne soit l'Empereur, revenu d'entre les profondeurs de la galaxie. Dans tous les cas, cette image laisse entrevoir que malgré leurs différences et leur "séparation" à la fin de l'épisode VIII, Rey et Kylo Ren vont de nouveau s'unir pour un ultime combat.

2. Le trône de Palpatine

C'est ici que Palpatine attendrait d'être trouvé Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image confirmerait l'une des fuites du scénario de l'épisode IX : Palpatine attendrait Kylo Ren sur un trône, dans une planète encore inconnue. D'ailleurs au moment de la diffusion de cette séquence, c'est la voix de l'Empereur qui retentit : "Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre venue, ensemble, est votre perte". Nul doute qu'il s'adresse à Kylo Ren et Rey. Là encore, cette réplique confirme une des fuites du script : nos deux protagonistes combattront l'Empereur, à la toute fin de l'épisode IX, mettant un terme à l'éternel conflit entre Jedi et Sith.

3. Les adieux de C-3PO

Le droïde protocolaire regarde une dernière fois ses amis Crédit : capture d'écran YouTube

Cette séquence devrait vous donner les larmes aux yeux. C-3PO est bidouillé par Babu Frik, un alien Anzellan, qui peut "reprogrammer ou modifier pratiquement n'importe quel droïde, quelles que soient les mesures de sécurité". Il s'apprête à effacer la mémoire interne du droïde protocolaire qui aura vécu de très nombreuses aventures aux côtés de la famille Skywalker (Anakin, Luke, Leia) et la nouvelle génération de héros et héroïnes (Rey, Finn, Poe Dameron), sans oublier R2-D2.



"Je regarde une dernière fois mes amis", explique C-3PO avant que Babu Frik ne modifie le programme interne du droïde. Ensuite, il aura les yeux rouges, vus dans la précédente bande-annonce, car il devrait décrypter un dague Sith, indispensable pour la victoire de la Résistance.

4. Un magnifique aperçu de la bataille finale

Jannah et Finn conduisant leur troupe Crédit : capture d'écran YouTube

Alors que vient de retentir la voix de Luke Skywalker : "Affronter la peur, c'est le destin d'un Jedi" (vous pleurez ?), la bande-annonce dévoile de magnifiques images de la bataille finale. L'assaut de la Résistance contre les Destroyers Stellaire de classe impériale, qui ont surgit du fin fond des eaux. Jannah et Finn dirigent une petite troupe de résistants à dos "de chevaux de l'espace", accompagnés par le courageux BB-8.



J.J. Abrams nous réserve ici une séquence qui devrait entrer dans l'histoire de la saga. Alors qu'une tempête cosmique déchire le ciel, la flotte impériale essuie les tirs des X-Wings et autres vaisseaux de la Résistance. Un hommage aux précédentes batailles menées par Leia, Luke, Han Solo, Chewbacca et Lando Calrissian contre l'Empire, dans les épisodes IV, V et VI.

5. Le retour de Rose Ticon

Rose est prête pour la dernière bataille Crédit : capture d'écran YouTube

Souvenez-vous dans Les Derniers Jedi, Rose finit la bataille Crait grièvement blessée et sans connaissance, après avoir sauvé Finn de l'explosion de son vaisseau. On la retrouve ici, visiblement de nouveau blessée, probablement lors d'une nouvelle attaque du Premier Ordre sur une base de la Résistance.



Si Rose n'a pas prononcé une phrase de toute la promotion de L'Ascension de Skywalker, on sait déjà ce qu'il en est de son rôle, grâce à la description de sa figurine officielle : "Rose a grimpé les échelons et du rôle de mécanicienne au commandement militaire. Elle dirige le corps d'ingénierie pour réaliser les modifications nécessaires afin de maintenir opérationnel l'équipement de la Résistance". Rose gère aussi "la lutte contre les nouvelles avancées technologiques du Premier Ordre".

6. L'hommage à la saga originelle

Chewbacca, Poe, Finn et Rey dans le Faucon Millenium Crédit : capture d'écran YouTube

Difficile de ne pas se rappeler de la saga originelle en voyant Chewie, Poe, Finn et Rey à bord du Faucon Millenium. C'est dans ce cockpit qu'a commencé l'aventure intergalactique de Luke, Leia, Chewie et Han contre l'Empire. Nos héros et héroïnes sont éternels, c'est bien l'un des messages que transmettra le réalisateur J.J. Abrams dans cet épisode IX.

Chewbacca, Leia, C-3PO, Luke et Han dans "Le Retour du Jedi" Crédit : Lucasfilm