publié le 22/09/2019 à 10:05

Le forum Reddit consacré à Star Wars 9 est en ébullition. Un redditor [utilisateur du forum] qui a, par le passé, dévoilé des informations sur les précédents Star Wars, révèle les détails de la rencontre entre Palpatine et Kylo Ren dans l'épisode 9. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Il n'aura échappé à peu de fans que Kylo Ren, sera d'une manière ou d'une autre, lié à Palpatine dans l'intrigue de Star Wars 9. Non seulement parce qu'il est le petit-fils de Dark Vador, ancien disciple de l'Empereur, et le neveu de Luke Skywalker, l'un des Jedi le plus puissant de la galaxie.

Voici comment ces deux personnages du Côté Obscur pourraient se rencontrer dans l'épisode 9. Selon l'internaute JediPaxis, Kylo Ren rencontrerait Palpatine dans les 20 premières minutes du film, grâce à l'aide d'un "wayfinder" (une sorte de GPS) qui le conduirait sur la planète Exogol, dans les Régions Inconnues. Couverte de roche et inhabitée, cette planète hostile n'est pas encore apparue dans les précédents films.

La manipulation de Palpatine

Kylo Ren découvrirait Palpatine en lévitation au-dessus du sol dans une grotte. Palpatine expliquerait qu'il n'est "pas un clone, ni un homme", mais qu'il est proche de la mort. Il mentirait alors à Kylo Ren en lui faisant croire qu'il a besoin que le jeune homme retrouve Rey, sa petite-fille. Ensemble, les deux jeunes héros formeraient une "dyade de la Force", pour que Palpatine leur lègue son Empire. Ce nouveau concept de la Force serait introduit dans le film. C'est lorsque la Force crée deux personnes surpuissantes (ici Rey et Kylo Ren) qui peuvent le devenir encore plus en unissant leurs pouvoirs.

Palpatine révèle aussi à Kylo Ren, qu'il a caché une partie de sa flotte de Croiseurs interstellaires dans la galaxie. Chaque vaisseau a la puissance de feu de l'Étoile de la Mort. C'est-à-dire qu'ils peuvent détruire à eux-seuls des planètes entières. Ce serait d'ailleurs l'un des Star Destroyers de l'Empereur qui explose une partie d'une planète enneigée dans le dernier trailer de Star Wars 9.

Mais Palpatine ment, comme le précise le site Making Star Wars. Rey n'est pas sa petite-fille et il a en réalité besoin d'une "Dyade de la Force" pour rajeunir. Il "aspirerait" alors la Force de Rey et Kylo Ren plus tard dans le film et retrouverait une apparence proche de celle de La Revanche des Sith (épisode 3). C'est là que l'acteur Matt Smith (Doctor Who) entrerait en jeu. Il incarnerait, comme le suppose la rumeur, le jeune Empereur.

On ignore encore le visage de "Palpatine 2019", mais Making Star Wars précise qu'il aura une nouvelle tenue noire et rouge et qu'il lancera des Éclairs de Force tellement puissant qu'ils détruiront une partie de la flotte de la Résistance.