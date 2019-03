publié le 20/03/2019 à 14:04

"C'est vraiment fun d'avoir trois films pour développer un personnage", a expliqué Oscar Isaac dans un entretien au média américain Metro. Prévue pour le 18 décembre 2019, le tournage du neuvième volet de la saga Star Wars qui s'est terminé le 15 février dernier, annonce déjà un final plein d'émotions.



Alors que le film est attendu de pied ferme pour le 18 décembre 2019, le valeureux Poe Dameron a confié qu'il avait eu beaucoup de travail avec John Boyega, alias Finn. "On a eu tellement plus à faire ensemble et on s'est tellement agréablement connectés", a expliqué l'acteur.

"C'était vraiment un super moyen de terminer l'aventure pour moi parce que John [Boyega] a été la première personne que j'ai rencontré quand j'ai passé les auditions. Il n'y avait que lui et moi. La boucle est bouclée." De quelle nature seront les scènes ? Comment évoluera leur relation ? Les questions trouveront leurs réponses dans un avenir encore lointain ou qui sait, peut-être déjà dans la future bande-annonce.

Oscar Isaac ne cesse en tout cas de laisser échapper des indices et tester la patience des fans. Et tout dernièrement, il a confié que le film serait très "guerrier" au média américain USA Today : "C'est un film de guerre. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, c'est un film sur des guerriers."