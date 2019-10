"Le Seigneur des Anneaux" (Amazon) : Maxim Baldry"(Years and Years") choisi pour un rôle

publié le 18/10/2019 à 07:35

Jouera-t-il un prince Numénoréen ? Un elfe ? Ou Sauron lui-même ? L'acteur Maxim Baldry qui a crevé l'écran dans le rôle de Viktor Goraya dans la série d'anticipation Years and Years rejoint la grande famille du Seigneur des Anneaux. D'après les informations du site américain Collider, l'acteur aurait rejoint le casting de la pharaonique série d'Amazon Prime qui entend porter à l'écran le Deuxième Âge de J. R. R. Tolkien.

Pour l'heure, la production ne révèle rien officiellement de l'intrigue ou des personnages. Ainsi, nous ne savons pas encore quel rôle jouera Maxim Baldry, découvert dans les séries Rome et Skins. Le casting de cette nouvelle saga du Seigneur des Anneaux grandit jour après jour. L'actrice australienne Markella Kavenagh (Romper Stomper) ou encore le Britannique Will Poulter (Le Monde de Narnia, Midsommar) ont déjà été annoncés comme membres du cast de cette nouvelle série très attendue.

JD Payne et Patrick McKay seront aux commandes du scénario de cette adaptation de l'oeuvre du maître de la fantasy, et Bryan Cogman (Game of Thrones) sera un consultant sur le projet qui entend faire aussi bien, voire mieux, que la super-série de HBO. L'Espagnol J.A. Bayona (L'Orphelinat, Jurassic World) sera le réalisateur de plusieurs épisodes de la première saison de cette série au budget jamais-vu d'un milliard de dollars. Pour des raisons de cohérence artistique avec la bien-aimée oeuvre de Peter Jackson, le tournage aura lieu en Nouvelle-Zélande.