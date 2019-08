D23 Star Wars 9 Trailer *original video in description

publié le 28/08/2019 à 15:02

Les fans de Star Wars ont eu deux belles surprises. Le 23 août 2019 lors de la D23, la grand-messe Disney, un premier teaser de Star Wars 9 a été diffusé. Quelques jours plus tard, c'est une autre vidéo qui est dévoilée. Dans les deux séquences, la dernière image est celle de "Dark Rey". Mais, il n'empêche que la première vidéo possède d'autres scènes par rapport à la seconde.

Ainsi, dans la vidéo de la D23, une séquence montre Kylo Ren sortir le masque de Dark Vador d'une sorte de sarcophage. On l'avait déjà vu dans Star Wars 7, à moitié fondu, après la crémation de Vador dans l'épisode 6. C'est la deuxième fois dans cette nouvelle saga que la masque originel de Dark Vador apparaît. Kylo Ren pourrait de nouveau demander à son grand-père de l'aider à ne plus être déchiré entre la Lumière et l'Obscurité.

La suite du teaser montre Poe Dameron, Finn, Chewbacca et Rey à bord du Faucon Millenium. C'est la première fois dans des images de Star Wars 9 que la jeune femme pilote de nouveau le mythique vaisseau d'Han Solo. Dans la première bande-annonce c'est Lando Calrissian qui est au poste, avec Chewbacca.

La Jedi se trouve ensuite face à une mer déchaînée où flottent les restes de l'Étoile Noire. Elle devrait être sur la planète Endor, dont la Lune Forestière a servi de "base" à l'Empire dans Le Retour du Jedi. Le teaser se termine comme celui du 26 août par une Rey encapuchonnée et armée du double sabre laser rouge.

D'autres indices sur Dark Rey

Dans la vidéo, on entend aussi Rey déclarer à Finn : "C'est trop dangereux, je dois y aller seule", dans une planète à la végétation riche. Ce pourrait être la planète Dagobah, là où s'est exilé Yoda après le massacre des Jedi à la fin de La Revanche des Sith (épisode 3).

À moins que l'on se trouve sur la lune forestière d'Endor. Rey peut ressentir la présence du Côté Obscur dans ce lieu, comme dans la cave miroir d'Ahch-To (Les Derniers Jedi). Sachant pertinemment que le danger y sera immense, d'autant plus pour un non-initié à la Force comme Finn, la jeune femme décide de s'y rendre seule.

Si cette théorie est la bonne et qu'elle pénètre dans un lieu habité par la Force du Côté Obscur, exactement comme Luke des années auparavant dans la Grotte du Mal sur Dagobah (L'Empire contre-attaque), Rey devra y affronter sa plus grande peur. À savoir son "moi" du Côté Obscur. Reste maintenant à savoir ce que l'Obscurité réserve encore comme épreuves à la jeune femme, dont certains fans estiment qu'elle est l'Élue, qui équilibrera de nouveau la Force dans la galaxie.