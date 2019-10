publié le 02/10/2019 à 19:51

Qu'est-il arrivé au masque de Kylo Ren dans Star Wars 9 ? Aperçu dans les trailers, il se montre fendu à de nombreux endroits et porte des traces rouges, comme si la lame avait endommagé cette carapace noire.

Plus encore et ce qui pourrait intriguer la communauté Star Wars, le masque de Kylo Ren est réparé par un bras recouvert de poils (non ce n'est pas Chewbacca). En attendant d'en savoir plus, voici ce que peut dire J.J. Abrams sur le sujet. "Lui faire porter un masque fracturé c'était intentionnel. C'est comme cette technique dans l'art japonais [Kintsugi] sur les céramiques où la beauté de l'objet est défini par ses fêlures, autant que la céramique originale intacte", démarre le réalisateur dans le magazine Empire.

Comme le précise le média Artsy, cette technique "somptueuse" dont parle J.J. Abrams est apparue au Japon il y a quatre ou cinq siècles et consistait à réparer les céramiques brisées à l'aide de pigments d'or pour sublimer la destruction. En revenant à Kylo Ren, ces fêlures sur son masque, dont on ignore encore la cause, seraient donc une volonté du réalisateur, de magnifier la violence de Ben Solo. La suite, on l'espère dans une potentielle prochaine bande-annonce ou lors de la sortie du film le 18 décembre 2019.