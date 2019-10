publié le 22/10/2019 à 11:37

Décidément, cette matinée du 22 octobre 2019 est intense pour les fans de Star Wars. Disney a dévoilé l'ultime bande-annonce de L'Ascension de Skywalker et une toute nouvelle affiche.

Si cette fois-ci, l'Empereur (Ian McDiarmid) est absent du visuel, mais d'autres personnages, tout aussi importants font leur apparition. Vous remarquerez ainsi les nouvelles héroïnes : Jannah (Naomi Ackie) et Zorri Bliss (Keri Russell) au premier plan. Pour le moment, on sait que Jannah est "la cheffe d'un groupe de guerriers, prêts à combattre les forces du Premier Ordre".

Quant à Zorri Bliss, elle est une chasseuse de primes, ancienne cheffe d'un groupe de la planète Kijimi. Comme DJ (Benicio del Toro) dans Les Derniers Jedi, elle est restée neutre dans le conflit entre le Premier Ordre et la Résistance.

UNe affiche entre Lumière et Côté Obscur pour "Star Wars 9" Crédit : Disney

Les droïdes de la saga sont aussi visibles. Les piliers : C-3PO, qui adresse un message déchirant à ses compagnons dans le trailer final, et R2-D2 ; avec les nouveaux : BB-8, le fidèle droïde de Poe Dameron et le petit D-O, que l'on découvrira dans l'épisode IX. À noter aussi les présences de Lando Calrissian (Billy Dee Williams), Rose Tico (Kelly Marie Tran), Finn (John Boyega) et Poe Dameron (Oscar Isaac) symbolisant le passé et l'avenir de la Résistance.

Une séparation entre le Bien et le Mal

Star Wars IX n'échappe pas à l'une des bases de la saga : la séparation entre les Jedi (couleur bleue) et les Sith (couleur rouge). Rey, au centre de l'affiche et en taille plus importante que ses compagnons de la Résistance, brandit son sabre laser, bleu. Sa lame rejoint celle du sabre rouge de Kylo Ren, dont le masque est fragmenté. Dans ces nouvelles rainures, la couleur rouge du Côté Obscur prédomine.

On remarque d'ailleurs que les éclairs rouges créent une connexion entre Rey et Kylo Ren. Un lien de la Force que nos deux héros n'ont pas fini d'explorer et de ressentir dans cet épisode.

Le Faucon Millenium est proche du casque de Kylo. C'est comme si son père, Han Solo, était lié au jeune homme, toujours déchiré entre le Côté Obscur et la Lumière. Toujours du côté des vaisseaux, on remarque les X-Wings de la Résistance et les Destroyers Stellaires de classe impériale de l'Empire, avec un bout de la tempête cosmique qui surviendra pendant la bataille finale.

Enfin, en bas à gauche, le décor rappellerait la planète de Dagobah, où s'est réfugié Yoda à la fin de l'épisode II et où Luke a poursuivi son entraînement de Jedi. Une planète marécageuse et inquiétante, comme les racines des arbres et l'espèce de brouillard que l'on voit sur l'affiche. Certains fans pourront même penser à la Grotte du Mal de Dagobah, lieu habité par le Côté Obscur où Luke affronte sa plus grande peur : son combat contre Dark Vador.