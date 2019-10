publié le 15/10/2019 à 15:27

Kit Harington s'apprête à vivre une toute nouvelle aventure, après avoir incarné pendant 10 ans Jon Snow dans Game of Thrones. Un rôle qui aura marqué le public du monde entier, pressé de le découvrir au cinéma dans Les Éternels (4 novembre 2020), un des prochains films de la Phase 4 de Marvel.

Kit Harington incarnera le super-héros Black Knight et pour le moment, il est autant "excité" que "terrifié" de rejoindre le MCU. "Beaucoup de gens qui se lancent dans un univers comme le MCU n'ont pas d'expérience dans une franchise aussi importante. J'ai vécu avec Game of Thrones pendant 10 ans, j'ai connu une énorme franchise qui a créé son propre monde et attiré un nombre considérable de fans. Pour ces deux raisons, je suis excité et terrifié", démarre l'acteur dans son panel au ACE Comic Con de Chicago, le 13 octobre 2019.

Lors de la diffusion du documentaire sur l'ultime saison de Game of Thrones, les fans ont pu découvrir les larmes de Kit Karington, lors de ses dernières prestations en tant que Jon Snow. Quelque temps plus tard, l'acteur était admis dans un centre spécialisé luxueux qui lutte contre le stress et l'alcoolisme. Il a donc connu les facettes "brillantes" et plus sombres d'être membre d'un gigantesque univers.



Dane Whitman, alias Black Knight, un personnage méconnu de l'univers Marvel, apparu dans les comics en 1967. Crédit : Marvel Comics

"C'est la première fois que je rencontre des fans Marvel et je suis ravi. Je dois réfléchir à un tout nouveau chapitre et un personnage. Sans vous en dire trop, Black Knight peut ressembler à Jon Snow dans les comics, mais il y a en réalité de nombreuses différences", conclut Kit Harington en révélant que son héros, aurait comme Jon Snow, une épée.