publié le 06/05/2019 à 17:30

Cela n'a pas échappé aux adeptes de la série d'HBO, l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones est disponible depuis dimanche 5 mai. Et si, comme d'ordinaire, nombre de spectateurs en décryptent déjà les scènes mémorables sur les réseaux sociaux, un détail pour le moins atypique s'est glissé dans l'un des plans : un café Starbucks.



En effet, au milieu d'un banquet festif, après 14.40 minutes d'épisode, on peut apercevoir la boisson anachronique trôner discrètement sur une table près de Daenerys, qui tient un godet en métal. Malgré la lumière tamisée, et la brièveté du moment, cet oubli est loin d'être passé inaperçu auprès des internautes.

Certains ont augmenté la luminosité d'une capture d'écran pour mieux pointer l'évidence ; il s'agit bien d'un gobelet cartonné, estampillé de la célèbre Mélusine verte sur font blanc.

Maladresse ou "coup de com" ?

Mais comment une telle erreur a-t-elle pu être diffusée dans l'un des programmes les plus visionnés au monde ? Si beaucoup s'en sont amusés, évoquant par exemple "un Starbuck ouvert à Winterfell", ou une pause-café de Daenerys Targaryen, la présence à l'écran de la marque de cafés à emporter laisse perplexe.

Une poignée d'utilisateurs de Twitter ont émis l'hypothèse d'un placement de produit délibéré - l'enseigne étant l'une des plus citées au cinéma et à la télévision - "un coup de com'", jugeant impossible qu'un détail aussi grossier ait passé l'étape de la post-production.

#GamesOfThrones le gobelet de Starbuck... pour moi c'est impensable que ce soit pas une opération com :/. Même si le plan n'est pas une vrai prise, mais qu'ils ont choisi de l'intégré pour l'ambiance, effacer un gobelet en post prod ça prend même pas une heure sur un plan fixe — reZga (@reZga) 6 mai 2019

Un avis partagé par le site The Daily Beast, qui souligne l'incohérence "délirante" de l’omission, pour l'une des séries les plus rigoureuses "de l'histoire de la télévision". La chaîne HBO n'a toujours pas réagi, laissant planer le doute.